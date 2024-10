Cosa sappiamo sul futuro della fiction che ha come protagonista Stefano Fresi nelle vesti del capo della Sezione Omicidi della Polizia di Atene? In molti si domandano se Kostas stagione 2 si fa o no. Ecco tutte le news di cui siamo a conoscenza su trama, uscita e cast.

Kostas 2 stagione si fa? News

Visto il grande successo del primo ciclo di puntate, i fan della fiction si chiedono se la stagione 2 di Kostas si fa.

Purtroppo la Rai non ha ancora commentato la questione e nemmeno gli attori si sono esposti in merito. Dovremo aspettare ancora un po’ per capire meglio che cosa succederà al Commissario Charitos.

Vi terremo ovviamente aggiornati con tutte le news del caso.

Quando comincia Kostas 2 stagione?

Quando comincia la fiction Kostas 2 stagione su Rai 1? La programmazione e l’orario non sono ancora stati definiti perché manca il via libera da parte dell’azienda.

Visti gli ottimi ascolti si pensa sul web che una seconda stagione potrebbe essere in uscita alla fine del 2025 o inizio 2026. Staremo a vedere.

Kostas 2 stagione trama

Qualcuno potrebbe chiedersi di cosa parla la stagione 2 di Kostas, sempre se si fa. Essendo tratto da una serie di libri il materiale è ampio, perciò sono ancora molte le avventure da trasporre sul piccolo schermo per quanto riguarda il capo della Sezione Omicidi della Polizia di Atene. Tra i romanzi che ancora mancano all’appello possiamo citare i seguenti:

La lunga estate calda del Commissario Charitos

La balia

Io e Kostas Charitos

Prestiti scaduti

L’esattore

Resa dei conti

Titoli di coda

L’assassinio di un immortale. Dalle rotte dei migranti alle indagini del commissario Charitos

Fanno parte della collana di libri, sui quali potrebbe venire realizzata una sceneggiature per la stagione 2 di Kostas, anche:

Il prezzo dei soldi

L’università del crimine

Il tempo dell’ipocrisia

L’omicidio è denaro

La congiura dei suicidi

La rivolta delle cariatidi

La violenza dei vinti

Queste tutte le anticipazioni che siamo in grado di fornirvi sulla seconda stagione di Kostas. Ora passiamo al cast che potremmo ritrovare nella fiction in futuro.

Cast, attori e personaggi

Chi sono gli attori che fanno parte del cast della stagione 2 di Kostas, se si fa? La risposta è che tra i personaggi vedremmo sicuramente Stefano Fresi nei panni del protagonista. Accanto a lui potrebbero tornare:

Francesca Inaudi è Adriana Charitos

Blu Yoshimi è Caterina Charitos

Marco Palvetti è Petros

Maria Chiara Centorami è Klio

Massimo Mesciulam è Lambros Zisis

Giulio Tropea è Nikos

Luigi Di Fiore è Ghikas

Michele Rosiello è Fanis

Non avendo la conferma ufficiale per la messa in cantiere della seconda stagione della fiction Kostas, purtroppo, non sappiamo quali new entry potrebbero far parte del cast. Aggiorneremo questo contributo il prima possibile non appena ne sapremo di più.

Kostas puntate e streaming

La stagione 2 di Kostas, così come la prima, andrebbe in onda su Rai 1 e per questo motivo c’è solo un posto dove vederlo.

Stiamo parlando di RaiPlay, piattaforma gratuita che richiede solamente l’accesso con una password e la vostra mail. Non dovrete pagare alcun abbonamento e avrete a disposizione qualsiasi prodotto al suo interno, dalle fiction ai film.

Per quanto riguarda le puntate e quante sono, basandoci sulla precedente stagione, si può pensare che saranno ancora una volta 8 episodi.