Outer Banks 4, nozze per John B. e Sarah?

Nozze in arrivo tra John B. e Sarah in Outer Banks 4? Non c’è ombra di dubbio che quella formata dai personaggi di Chase Stokes e Madelyn Cline sia una delle più longeve (se non la più longeva) della serie.

Sin dalla primissima stagione i due hanno superato qualsiasi divergenza, diversi ostacoli e si sono dimostrati più uniti che mai. Un amore che è riuscito a superare barriere e che ha permesso a Sarah anche di affrancarsi da una parte della sua famiglia.

Anche nella quarta stagione dello show, che ha debuttato lo scorso 10 ottobre su Netflix, le cose per i due “piccioncini” non si mettono affatto bene. Ma se arrivasse un lieto fine, con tanto di nozze vere tra i due?

I fan più fedeli ricorderanno senz’altro che una sorta di matrimonio c’è già stato durante la seconda annata. John B. e Sarah si sono infatti scambiati delle promesse mentre stavano viaggiando verso le Bahamas.

C’è da aggiungere che, in quel che abbiamo visto nelle prime cinque puntate di Outer Banks 4 già disponibili nel catalogo, la loro storia ha preso un’accelerazione. Senza entrare troppo nello specifico, John B. si è detto pronto a passare allo step successivo con la sua amata.

“Penso che John B debba rallentare il suo percorso in molti modi diversi, ma credo che sia giustificato“, ha raccontato Chase Stokes durante un’intervista a Decider.

E all’idea di un ipotetico matrimonio per la coppia l’attore risponde in maniera affermativa. “Penso che ne abbiano passate abbastanza e sarebbe, credo, una cosa carina che i fan vorrebbero vedere“, ha dichiarato.

D’altro canto Madelyn Cline, che interpreta Sarah, capisce invece i dubbi e le perplessità del suo personaggio. “Credo che probabilmente abbia avuto molto a che fare con l’età, i soldi, la casa e la preparazione“, sono le sue parole.