Stefano D Onofrio | 15 Maggio 2024

The Idea of You

The Idea of You con la coppia Nicholas Galitzine-Anne Hathaway segna il miglior debutto per una rom-com su Amazon

I numeri di The Idea of You

Grazie a The Idea of You Nicholas Galitzine è riuscito a battere sé stesso. È proseguita anche nel 2024 la fortunata stagione del mondo delle rom-com. Lo scorso anno sono tante le commedie romantiche che hanno riportato nelle sale tanti spettatori.

Uno dei casi più eclatanti è sicuramente Anyone but you, con protagonisti Sydney Sweeney e Glen Powell, che è riuscita nell’impresa di superare i 219 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo. Su Prime Video ha invece ottenuto ottimi numeri Red, White and Royal Blue.

Protagonisti della pellicola, che potrebbe avere addirittura un terzo capitolo, sono Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez nei panni dell’erede al trono del Regno Unito e del figlio del primo presidente donna degli Stati Uniti. Entrata lo scorso agosto nel catalogo, la pellicola è rimasta in cima ai film più visti su Amazon per settimane.

Ora una nuova commedia romantica, ancora con Galitzine protagonista, è riuscita nell’impresa di fare meglio. Ci riferiamo ovviamente a The Idea of You, che vede l’attore britannico al fianco di Anne Hathaway. Protagonisti della storia d’amore sono il cantante Hayes, leader di una famosa boyband, e Solene, mamma single ultraquarantenne.

Il loro primo incontro avviene al Coachella, dove la donna ha accompagnato la sua figlia adolescente desiderosa di ascoltare dal vivo proprio il gruppo capitanato da Hayes. Tra i due nascerà una storia d’amore, nonostante stili di vita completamente diversi e una sostanziale differenza d’età.

In queste ore Variety ha riportato che la pellicola ha segnato il miglior debutto di sempre per una rom-com su Prime Video. Oltre 50 milioni di telespettatori nelle prime due settimane dall’esordio, che hanno scatenato i commenti entusiastici degli addetti ai lavori.

“La straordinaria accoglienza di ‘The Idea of You’ è stata entusiasmante, anche prima dell’uscita, con il record di visualizzazioni del trailer e la colonna sonora da classifica”, ha dichiarato Julie Rapaport, responsabile di film, produzione e sviluppo degli Amazon MGM Studios.