Cinema e Celebrity

Martina Pedretti | 14 Maggio 2024

rosso bianco e sangue blu

Rosso, bianco e sangue blu 3 si farà? Taylor Zakhar Perez apre a una trilogia

Dopo che Prime Video ha annunciato un sequel del film Rosso, bianco e sangue blu, la gioia dei fan potrebbe raggiungere nuove vette. Infatti l’attore Taylor Zakhar Perez ha dichiarato che esiste una possibilità che questa storia vada anche oltre i due film, diventando una trilogia.

“Potrebbe essere una trilogia”, ha detto l’attore intervistato da Forbes. “Voglio dire, pensa se fosse la prima trilogia queer alla quale i giovani possono accedere e vedersi in TV? Mi piacerebbe che diventasse un punto fermo per Amazon e che le persone la vedessero e dicessero: ‘Questo è il mio posto felice, è un momento educativo, che mi fa anche divertire”.

Come sappiamo Casey McQuiston, che ha scritto il romanzo da cui è tratto il film, non ha redatto un secondo libro, e la storia del film Rosso, bianco e sangue blu 2 sarà del tutto originale. Per questo motivo non ci sono limiti, ed effettivamente il racconto di Alexander Gabriel Claremont-Diaz e del principe Henry potrebbe continuare con un terzo film, creando una trilogia.

A oggi non sappiamo quando Rosso, bianco e sangue blu 2 arriverà su Prime Video, ma sicuramente sappiamo che il sequel rivedrà Taylor Zakhar Perez e Nicholas Galitzine nei panni dei protagonisti.

Basata sull’omonimo romanzo di McQuiston, la commedia romantica ha debuttato la scorsa estate su Prime Video ottenendo grande successo. La storia segue Alex Claremont-Diaz e il Principe Henry d’Inghilterra, e racconta come la loro relazione si trasforma lentamente in qualcosa di più quando i due sono costretti a fingere un’amicizia dopo essersi ritrovati al centro di un incidente diplomatico.

In attesa di ulteriori novità sul primo sequel, queste notizie sul possibile Rosso, bianco e sangue blu 3 ci rincuorano e ci fanno sperare in nuovi film e nuovi intrighi.