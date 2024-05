News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 15 Maggio 2024

Bridgerton

C’è una frequentazione in corso tra Nicola Coughlan e Luke Newton? I due attori hanno condiviso molto tempo insieme sul set di Bridgerton, in particolare quello della terza stagione. Come ormai noto infatti saranno proprio Colin e Penelope i protagonisti assoluti del nuovo ciclo di episodi, che debutta il prossimo 16 maggio con la prima parte.

In questi giorni Coughlan e Newton sono impegnati in un lungo tour promozionale che li porta in lungo e in largo per il mondo. Durante queste occasioni in molti hanno notato una sintonia e un affetto speciale tra i due interpreti. Un legame che ha fatto scattare alcuni gossip, secondo cui tra loro ci sarebbe una liason.

Il rumor è arrivato anche sul red carpet del Lincoln Center’s Alice Tully Hall, a New York, dove è avvenuta la premiere mondiale della nuova stagione. Durante l’evento Nicola Coughlan ha chiarito a Extra la sua posizione e ha risposto al rumor.

“Pensiamo che sia davvero dolce, credo perché ci vogliamo bene davvero. È una persona davvero speciale nella mia vita e ho potuto fare questa esperienza con lui. Non mi capiterà mai più di fare una cosa del genere, di questa portata. È così bello avere un amico così adorabile con cui poter fare tutto questo“, ha dichiarato l’interprete di Penelope.

Con poche parole Nicola ha perciò respinto le voci e ha negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale tra lei e Luke. Durante l’intervista si è poi parlato delle scene piccanti che vedremo durante il nuovo ciclo di episodi.

“È pazzesco perché pensavo che quelle scene sarebbero state terrificanti da rivedere, e all’inizio lo erano. Ma poi, quando le ho guardate e ho pensato: ‘No, sono tutto quello che volevamo che fossero e anche di più’“, ha raccontato.

“Sono davvero romantiche. Sono scritti magnificamente. Sono sexy, eccitanti. Non potrei essere più felice, onestamente“, ha poi concluso.