Stefano D Onofrio | 15 Maggio 2024

Doc Nelle Tue Mani

Il primo trailer del remake americano di Doc

Il remake americano di Doc – nelle tue mani sta per arrivare! Il medical drama prodotto da Lux Vide è una delle fiction più apprezzate dal pubblico italiano. Lo show, che vede Luca Argentero nei panni del primario Andrea Fanti, ha conquistato gli ascolti con numeri al di sopra della media di rete.

La terza stagione ha da poco terminato il suo cammino mentre una quarta è stata già confermata (così come la presenza di Pierpaolo Spollon nei panni di Riccardo Bonvegna). Visto lo straordinario successo ottenuto dalla serie originale in Italia Doc – nelle tue mani è stato venduto anche all’estero.

Tra i primi paesi a produrre un riadattamento della serie ci sono gli Stati Uniti. In queste ore, sui canali social ufficiali della Fox, è stato diffuso il primo trailer ufficiale di Doc.

Il remake ripercorrerà in parte la storia già raccontata nella serie originale ma parte da un’importante differenza. Protagonista del progetto infatti sarà un’attrice, Molly Parker. I fan delle serie tv avranno senz’altro riconosciuto per iil ruolo di Jacqueline Sharp in House of Cards.

Nel remake a stelle e strisce, che si intitolerà proprio Doc, la protagonista Amy Larsen subisce un trauma cranico che le fa perdere la memoria degli ultimi 8 anni della sua vita. A differenza del nostro Andrea Fanti però Amy non sarà colpita da una pallottola sparata da un ex paziente ma avrà un incidente stradale.

La donna cercherà di ripercorrere i punti salienti della sua vita a partire dai suoi colleghi all’uomo che ha allontanato e al grande trauma che l’ha trasformata in quella che è diventata. Per ora non ci sono date ufficiali di debutto del nuovo show, ma si suppone che esordirà sulla Fox il prossimo autunno.

La reazione di Luca Argentero

Intanto Luca Argentero ha ricondiviso con orgoglio il primo trailer sul suo profilo. “Devo dire che è una soddisfazione più unica che rara“, scrive l’attore.