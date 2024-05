News e anticipazioni

Leila Sirianni | 14 Maggio 2024

Ecco perché in Bridgerton 3 è stato inserito il personaggio di Lord Debling

Nella stagione 3 di Bridgerton entra in scena un nuovo personaggio il cui cammino si incrocerà inaspettatamente con quello della nostra Penelope Featherington: Lord Debling.

Finalmente ci separano solamente un paio di giorni al debutto su Netflix del terzo capitolo della serie Shondaland, che racconterà la storia d’amore tra Colin (Luke Newton) e Penelope (Nicola Coughlan).

Questa volta i protagonisti sono figure che già conosciamo da tempo. Non è come nelle stagioni precedenti, in cui una metà della coppia viene introdotta all’inizio della nuova storia.

Nonostante ciò, non mancheranno le new entry, come annunciato tempo addietro. Ad aver destato maggior curiosità tra gli ingressi previsti per Bridgerton 3 è senza dubbio il personaggio interpreto da Sam Phillips, Lord Debling.

Lord Debling in Bridgerton 3

Su di lui, infatti, si sa ben poco, dal momento che non è presente nei romanzi di Julia Quinn, da cui è tratta la serie TV di Netflix. Ma come mai si è deciso di inserire una figura totalmente originale?

A fornire una risposta a tale interrogativo è stata la showrunner Jess Bronwell, la quale ha condiviso la propria spiegazione ai microfoni di Variety:

Abbiamo visto la povera Penelope in disparte per due stagioni, e ho sempre pensato che Penelope sarebbe un buon partito se solo lavorasse sulla sua fiducia in sé stessa. Era giusto che ricevesse un po’ di interesse da qualcuno, da qui l’introduzione di Debling.

Il personaggio di Sam Phillips, dunque, è stato concepito un po’ come un regalo meritato per Penelope. L’interesse dell’uomo nei suoi confronti, inoltre, non può che far bene alla sua autostima. La Bronwell ha poi continuato:

Funziona anche come un conto alla rovescia per Colin. Penso che Colin abbia già capito i suoi sentimenti per Penelope prima che Debling faccia la sua comparsa. Ma una volta che Debling dimostra interesse, Colin deve affrettarsi e agire in fretta.

La presenza di Debling non sarà funzionale solamente alla protagonista, ma allo stesso Colin che, per la paura di perdere Penelope dovrà decidersi a fare il primo passo.