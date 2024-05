Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Anticipazioni Un posto al sole di mercoledì 15 maggio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 15 maggio 2024.

Nella puntata precedente, ricevuta conferma dei sentimenti che Rossella prova per Nunzio, Riccardo nutre un profondo risentimento verso il suo rivale in amore. Ormai prossima ad entrare nel programma di protezione con Eduardo, Clara non trova più il coraggio di confessarlo ad Alberto. Mariella cerca invano di allontanare Claudia da Guido, ma il vigile è sempre più sensibile al fascino della donna.

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 15 maggio 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo, la notizia del duro confronto tra Nunzio e Riccardo, sedato da Ornella, turba ulteriormente Rossella. I medici decidono di far uscire Diana Della Valle dal coma farmacologico. Un altro inaspettato collaboratore aiuterà Nicotera e Cimmino a fare luce sugli ultimi eventi criminali accaduti nel centro storico e sugli affari del clan camorristico guidato da Torrente. Le tensioni tra Roberto e Ida non si placano, tanto che la ragazza prende una decisione importante relativa al suo futuro con Tommaso, ma Ferri potrebbe aver capito le sue intenzioni.

Queste sono le anticipazioni della puntata di mercoledì 15 maggio 2024 di Un posto al sole.

