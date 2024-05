News e anticipazioni

Leila Sirianni | 14 Maggio 2024

Bridgerton

Tori Kelly con la prima canzone originale di Bridgerton alla premiere della stagione 3

Giusto ieri, qualche ora prima dell’anteprima mondiale di Bridgerton 3, Netflix ha rivelato che la nuova stagione avrebbe incluso nella colonna sonora la prima canzone originale.

Il brano si intitola All I Want ed è cantato da Tori Kelly. Come potrete immaginare, la soundtrack del terzo capitolo, dedicato ai Polin, includerà una cover in stile orchestra, realizzata dal compositore Kris Bowers.

Il brano è stato scritto da Rogét Chahayed (Doja Cat, Kiss Me More), Wesley Singerman (Jennifer Lopez, Butterfly), Taylor Dexter (Joji, Die for You) e Nicole Cohen (Meghan Trainor, Sensitive).

Nell’attesa di poter ascoltare il pezzo, che risuonerà in uno degli episodi della seconda parte, in uscita il 13 giugno, la cantante si è esibita con la versione originale della canzone in occasione dell’anteprima mondiale di Bridgerton 3.

L’evento si è tenuto ieri sera in quel di New York City, al quale ha presenziato, ovviamente, il cast al completo della terza stagione, regalando ai fan tante tenere interazioni, Shonda Rhimes, il creatore Chris Van Dusen e non solo.

Grazie a The Hollywood Reporter, vi lasciamo qui di seguito un breve estratto della performance di Tori Kelly, apprezzatissima dai presenti in sala:

Tori Kelly performs Bridgerton’s first-ever original song, “All I Want,” at the show's season three premiere in NYC. pic.twitter.com/gsqJWkKiWL — The Hollywood Reporter (@THR) May 14, 2024

La cantante aveva già cantato dal vivo il brano in occasione dell’evento Bridgerton Fan Wedding, durante il quale una coppia ha avuto la possibilità di sposarsi realmente con una cerimonia in pieno stile Bridgerton.