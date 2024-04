Cinema e Celebrity

Leila Sirianni | 22 Aprile 2024

Bridgerton

La distanza che ci separa dal debutto della stagione 3 di Bridgerton, che vede protagonisti Nicola Coughlan nei panni di Pen e Luke Newton in quelli di Colin, si accorcia sempre di più.

In questi giorni le due star sono in giro per il mondo a promuovere il nuovo capitolo della serie Netflix. In particolare nelle ultime ore hanno presenziato all’evento di lancio in Australia.

Gli attori hanno stuzzicato i fan con la loro evidente chimica, tenendosi per mano mentre calcavano insieme il red carpet, un gesto sottile ma deliberato.

Durante l’evento, Nicola Coughlan ha spiegato perché non è stato difficile costruire una connessione più profonda in Bridgerton 3 con il suo collega, come emerge in un video condiviso su TikTok da Elle US.

Ci conosciamo da cinque anni e la gente ci ha chiesto: “Cosa avete fatto per costruire la chimica?” Ed io ho risposto “Beh, abbiamo semplicemente smesso di reprimerla e poi è andato tutto a posto, non abbiamo dovuto fare nulla”.

La terza stagione di Bridgerton è l’adattamento televisivo del quarto romanzo della serie sulla ricca famiglia, scritto da Julia Quinn e intitolato Un uomo da conquistare.

Seguendo i romanzi, la season 3 avrebbe dovuto riguardare Benedict Bridgerton, ma il team creativo ha ritenuto fosse giunto il momento di approfondire la storia dei Polin, dopo aver preparato il terreno nel corso dei primi due cicli.

A differenza dei precedenti capitoli, il prossimo sarà diviso in due parti. La prima debutta su Netflix il 16 maggio, mentre la seconda segue il 13 giugno.