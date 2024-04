Luke Newton e Nicola Coughlan hanno rotto un mobile mentre giravano una scena piccante di Bridgerton 3

News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 9 Aprile 2024

Bridgerton

Il racconto di Luke Newton e Nicola Coughlan

Luke Newton e Nicola Coughlan hanno un po’ esagerato con l’intensità durante le riprese di Bridgerton 3. La terza stagione della serie Netflix vedrà come protagonisti Colin e Penelope e la nascita della loro storia d’amore. Dopo un’attesa durata due anni lo show sta per fare finalmente il suo ritorno.

Il prossimo 16 maggio debutteranno sulla piattaforma i primi 4 episodi mentre i restanti 4 saranno disponibili a partire dal 13 giugno. Un nuovo ciclo di puntate che, esattamente come i precedenti, sarà ricco di scene piccanti. E proprio per girare uno di questi momenti ad alto tasso erotico, Newton e Coughlan hanno avuto dei problemi con…dei mobili.

In un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, l’attrice ha infatti raccontato il divertente retroscena che è accaduto sul set. “Abbiamo rotto un mobile durante una di queste scene. Ci hanno dato la libertà di decidere come girare le scene e cosa volevamo fare. E questo ti fa sentire molto forte e ti fa pensare: ‘Oh sì, faremo questo, questo e questo’. Quindi ci siamo sentiti super. Sono stati davvero piacevoli. Non pensavo che lo sarebbero stati. Sono stati fantastici. È stato divertente“, ha raccontato la Coughlan.

Proprio Nicola Coughlan ha raccontato di recente di aver negoziato con Netflix e Shondaland (la società di produzione della serie) un montaggio alternativo degli episodi che non includesse le scene più piccanti, con lo scopo esplicito di poter mostrare lo show anche ai suoi genitori.

“È letteralmente scritto nel mio contratto. La gente pensa che lo dica per scherzo – ha spiegato – Non voglio… Siamo cresciuti come cattolici irlandesi. Non è così che ci sentiamo“.

Nella terza stagione di Bridgerton ci verrà raccontata l’evoluzione del rapporto tra Penelope e Colin. La dama ha una cotta per il rampollo sin dalla primissima puntata. Tuttavia quest’ultimo ha sempre considerato la Featherington al pari di un’amica e non l’ha mai vista in un’ottica diversa.

Nei nuovi episodi tutto sarà destinato a cambiare e anche per Penelope, che ricordiamo essere anche Lady Whistledown, arriverà finalmente l’amore.