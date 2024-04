News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 9 Aprile 2024

911

Ronen Rubinstein, TK in 911: Lone Star, commenta il bacio avvenuto tra Buck e Tommy nell’ultima puntata di 911

Il bacio gay di Buck in 911 ha decisamente scatenato l’opinione pubblica ed è arrivato anche il commento di Ronen Rubinstein. Il quarto episodio della settima stagione dell’action serie, ora passata sulla ABC, ha regalato un colpo di scena che i fan attendevano forse da tanto tempo. Buck, interpretato da Oliver Stark, ha baciato il personaggio Tommy, rivelando la sua bisessualità.

Questo plot twist ha riacceso nuovamente le speranze dei fan dello show, che sperano ormai da anni di vedere nascere una coppia formata da Buck e da Eddie (interpretato da Ryan Guzman). Un primo tassello per avere i “Buddie endgame” è stato apposto. Come proseguirà 911 in futuro?

Negli ultimi giorni Stark ha scritto un lungo messaggio di ringraziamento ai tanti fan. “Lusingato e sopraffatto dalla reazione positiva alla trama di Buck. Ho letto così tanti dei vostri messaggi e non potrei essere più orgoglioso“, si legge sul suo profilo Instagram.

L’attore ha risposto però anche ai numerosi hater che hanno criticato questa scelta della sceneggiatura. “Se il fatto che un altro personaggio scopra un nuovo aspetto della sua sessualità e realizzi la sua bisessualità è per voi motivo di rottura, temo abbiate perso completamente il punto dello show. Non siete obbligati ad annunciare la vostra partenza“, ha scritto.

Tra i tanti commenti arrivati a sostegno di Stark c’è stato anche quello di Ronen Rubinstein. L’attore è tra i protagonisti dello spinoff di 911, 911: Lone Star. Qui veste i panni di TK, un membro della squadra dei paramedici di Austin. TK è dichiaratamente gay e ha da poco sposato il suo compagno Carlos, dando vita a una delle coppie più amate dello show.

Rubinstein ha dapprima repostato le parole del collega Stark mostrando il suo appoggio. Successivamente ha ironizzato sul coming out di Buck, sostenendo che il suo TK se ne fosse accorto prima di tutti.

Ronen Rubinstein – Instagram story

“Suppongo che TK lo sapesse fin dall’inizio“, scrive. Il riferimento è una scena di un episodio crossover tra 911 e 911: Lone Star in cui, al termine di un dialogo, TK ‘rifiuta’ un invito a bere di Buck dichiarando di essere fidanzato. Una risposta che lascia Buck senza parole…