Stefano D Onofrio | 9 Aprile 2024

Sono trascorsi ormai 7 anni dal finale di Pretty Little Liars. Tuttavia la serie che ha decisamente cambiato la storia dei teen drama continua a creare discussioni. Come in ogni situazione, anche in questo caso si sono creati due schieramenti contrapposti.

Da un lato c’è chi ha apprezzato un epilogo arrivato dopo ben sette stagioni e un totale di 160 episodi. Dall’altro c’è chi avrebbe fatto le cose in maniera differente. Nella seconda fazione c’è, per molti aspetti, anche Troian Bellisario. Gli affezionati seguaci dello show sanno perfettamente che l’attrice ha vestito per l’intera durata di PLL i panni di Spencer Hastings.

Di recente Troian e altri storici protagonisti (come Ashley Benson e Torrey DeVitto) sono stati ospiti della Epic Cons di Chicago in cui, tra le tante cose, si è discusso anche del finale di Pretty Little Liars. Come riportato da People, il cast ha dato le sue impressioni sul plot twist finale.

Ci riferiamo ovviamente alla scoperta dell’esistenza di Alex Drake, la sorella gemella di Spencer che si nascondeva dietro l’identità segreta di A.D.. Nel corso dell’incontro Troian Bellisario ha rivelato che avrebbe preferito avere questo personaggio per più tempo.

“Avrei voluto introdurre Alex molto prima. La mia unica frustrazione è che mi è sembrato un vero e proprio ‘bait-and-switch’, perché abbiamo aspettato fino all’ultimo episodio. Quindi non è stato divertente, immagino, per gli spettatori come quando c’era CeCe Drake“, ha spiegato.

Troian ha poi aggiunto che, secondo il suo parere, sarebbe stato meglio avere CeCe come ultima nemica perché il pubblico “conosceva il suo personaggio” e “poteva capire le sue motivazioni“.

“Quindi, quando all’improvviso, in un’ora, si è dovuto dare un senso e chiudere tutte le storyline che tutti hanno amato così tanto, questa era l’unica cosa da fare – ha continuato l’attrice – Mi è piaciuto molto avere l’opportunità di farlo, ma vorrei che l’avessimo strutturato un po’ di più in modo da non togliere spazio ai punti più importanti della narrazione del finale”.