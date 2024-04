Lucy Hale nel reboot di Pretty Little Liars? Un suo commento fa ripartire le teorie

News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 11 Aprile 2024

Pretty Little Liars

Pretty Little Liars: Original Sin sta per tornare! Un commento al poster ufficiale di Lucy Hale scatena nuovamente le speranze dei fan

Lucy Hale torna come Aria?

Il ritorno di Lucy Hale nei panni di Aria Montgomery è sempre più vicino? Si parla ormai da mesi di un possibile coinvolgimento dell’attrice nel reboot di Pretty Little Liars. La serie tornerà il prossimo 9 maggio con una seconda stagione su HBO Max.

Per l’occasione cambierà il sottotitolo del nuovi episodi. Da Original Sin si passerà infatti a Summer School, come riportato anche dal primo poster ufficiale rilasciato nelle scorse ore dalle pagine social ufficiali. E proprio il post in questione ha scatenato le teorie più folli del pubblico.

Tra i tanti commenti che hanno accolto con entusiasmo l’annuncio dell’imminente ritorno dello show c’è anche quello della Hale. “Mi fa venire voglia di tornare a scuola“, scrive l’attrice sotto la foto.

Il commento di Lucy Hale

Parole che, ovviamente, hanno scatenato le teorie e le speranze dei fan. Per molti questo commento è al pari di un annuncio di Lucy, che sarebbe pronta a rivestire i panni di un personaggio che le ha donato fama e popolarità. Si aggiunge poi una foto pubblicata dall’attrice nelle ultime ore.

Lucy Hale con Bailee Madison

Lucy Hale ha trascorso infatti una serata di gala in compagnia di Bailee Madison, che nello spinoff di Pretty Little Liars interpreta il ruolo di Imogen. Alla luce di quanto sta accadendo nelle ultime ore, tornano a galla vecchie dichiarazioni rilasciate via stampa dalla Hale.

In particolare la Hale ha commentato la connessione esistente tra le due serie tv, che riguarda proprio la sua Aria. Nell’ultimo episodio della prima stagione del reboot viene infatti rivelato che la Montgomery ed Ezra potrebbero aver adottato il bambino di Imogen.

“Adoro questa cosa. Sono felice di sapere che Aria ed Ezra si danno ancora da fare. È fantastico. Team Aria ed Ezra per sempre“, ha risposto l’attrice. Lucy, che ha rivelato di essere ancora in contatto con le Liars, ha poi aggiunto che sarebbe assolutamente favorevole a un cameo nella serie.

“Penso che sarebbe divertente. Sono molto felice che la serie stia andando bene e non vedo l’ora di vedere la seconda stagione. Mi piace il fatto che stiano affrontando temi diversi per ogni stagione“, sono state le sue parole.