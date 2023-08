News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 22 Agosto 2023

Pretty Little Liars

In una recente intervista Lucy Hale si è detta assolutamente disponibile a rivestire i panni di Aria nello spin-off di Pretty Little Liars

Lucy Hale e lo spin-off di PLL

Lucy Hale è ancora molto affezionata a Pretty Little Liars. Sebbene l’attrice militi da anni nel mondo della tv e in generale dello spettacolo, è con il teen drama che è riuscita a ottenere un successo senza precedenti. E proprio per questo motivo nel suo cuore, e a quanto pare nella sua carriera, c’è sempre una porticina aperta per Aria Montgomery.

“Ho visto i primi episodi ed è davvero una figata – ha dichiarato in un’intervista di qualche mese fa – Ci sono molte parti a cui i fan della serie originale si aggrapperanno, ma c’è una nuova versione. Si concentrano davvero sullo slasher/horror ed è molto spaventoso. La recitazione è ottima, la scrittura è ottima ed è molto divertente, ma ci sono abbastanza novità da farlo sembrare davvero fresco“.

Ora l’attrice è tornata a parlare di Pretty Little Liars: Original Sin, prima stagione del reboot di HBO Max firmato da Roberto Aguirre Sacasa. In particolare la Hale ha commentato la connessione esistente tra le due serie tv, che riguarda proprio la sua Aria. Nel season finale viene infatti rivelato che quest’ultima ed Ezra hanno adottato il bambino di Imogen.

“Adoro questa cosa. Sono felice di sapere che Aria ed Ezra si danno ancora da fare. È fantastico. Team Aria ed Ezra per sempre“, ha dichiarato Lucy Hale. E a proposito di un suo futuro coinvolgimento nello spinoff, l’attrice sembra assolutamente propensa.

“Sarei disposta a fare un cameo? Sì, sicuramente. Penso che sarebbe divertente. Sono molto felice che la serie stia andando bene e non vedo l’ora di vedere la seconda stagione. Mi piace il fatto che stiano affrontando temi diversi per ogni stagione“, ha poi ammesso.

La seconda annata di PLL, che sarà intitolata Summer School, è stata annunciata nel settembre del 2022. Attualmente, a causa dello sciopero degli sceneggiatori prima e degli attori dopo, la produzione è ferma e non si conosce pertanto una data di uscita dei nuovi episodi. Lucy sarà presente già in questo nuovo ciclo?