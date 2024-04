Lucy Hale rivela se è ancora in contatto con le attrici di Pretty Little Liars

News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 12 Aprile 2024

Pretty Little Liars

Lucy Hale (Aria Montgomery) ha rivelato se è ancora in contatto con le altre attrici di Pretty Little Liars

Le parole di Lucy Hale

Il cast di Pretty Little Liars continua a tenersi in contatto? Il teen drama ha chiuso i battenti ormai da diversi anni. Era il giugno del 2017 quando andò in onda la puntata finale di una serie che ha regalato al pubblico tanti colpi di scena e numerosi momenti iconici.

Grazie alla serie le protagoniste del cast sono riuscite a ottenere un successo senza precedenti e a raggiungere una popolarità mondiale. Ma a distanza di tutto questo tempo quali sono i rapporti attuali tra di loro? A questa domanda ha risposto Lucy Hale, che nello show ha interpretato i panni di Aria Montgomery.

L’attrice, che di recente ha lasciato un commento che ha lasciato supporre un suo coinvolgimento nella seconda stagione del reboot, ha rivelato se sente ancora le altre Liars a E! News.

“Della versione originale parlo con tutti loro – ha ammeso la Hale – In momenti diversi della nostra vita, ci siamo incrociate e ricollegate, ma ci teniamo tutte in contatto“.

“Abbiamo trascorso gran parte della nostra vita in quello show e ha dato il via a tutte le nostre carriere“, ha continuato Lucy. Qualche mese fa l’interprete di Aria ha ritrovato Ashley Benson, che è da poco diventata mamma. “L’ho incontrata un paio di mesi fa e sembrava si sentisse meglio che mai e io ne sono felice“, ha raccontato.

“Ha sempre parlato di volere dei figli – ha aggiunto Lucy Hale – È la cosa più sensata. Sono così felice per lei“. Nel corso di un’intervista di qualche mese fa l’attrice aveva raccontato candidamente che i rapporti con le altre non erano stati sempre idilliaci.

“La gente voleva sempre metterci l’uno contro l’altro. Eravamo tutte migliori amiche? No. Alcune di noi avevano legami, altri no. Abbiamo avuto momenti difficili? Certo. Avevamo vent’anni, è ovvio“, spiegò all’epoca.