Martina Pedretti | 11 Aprile 2024

Terra amara

Le anticipazioni alla puntata di Terra Amara in onda venerdì 12 aprile 2024: cosa succede nell’episodio in onda

Mentre si avvia sempre più verso la chiusura, Terra Amara continua a tenere incollati gli spettatori con puntate sempre ricchissime di colpi di scena. Ora che la soap va in onda solo il venerdì e la domenica, la tensione sale. Scopriamo cosa accade quindi nella prossima puntata, leggendo le anticipazioni di Terra Amara riferite a venerdì 12 aprile 2024.

Anticipazioni Terra Amara 12 aprile 2024

Dalla trama della puntata di Terra Amara del 12 aprile 2024 apprendiamo che Abdulkadir, consumato dalla furia per il matrimonio di Betul con Colak, si scontra violentemente con lei, mentre Vahap, su incarico del fratello, caccia Betul e Sermin da casa. Nel frattempo, Colak riceve la terza intimazione di demolizione per le strutture illegali del suo ristorante, percependola come un affronto orchestrato da Lutfiye, il Sindaco, per vendicarsi di lui. Egli accusa pubblicamente Lutfiye di abusare del suo potere per fini personali.

Zuleyha rimane diffidente nei confronti di Sermin e Betul, nonostante le loro promesse di fedeltà, poiché le due donne erano state coinvolte nel passato con Colak. Lutfiye si presenta al ristorante di Colak con l’ordine di demolizione, mentre Zuleyha e Hakan decidono di sposarsi e comunicano la loro decisione a Lutfiye durante la richiesta di licenza di matrimonio.

Sermin e Betul, cacciate da casa da Vahap, trovano temporaneo rifugio nella dimora di Gaffur, che si trasferisce temporaneamente con Uzum. Nel frattempo, Fikret invita Zuleyha a cena per proporle il matrimonio, ma scopre che lei e Hakan hanno già deciso di sposarsi.

Alla villa, un uomo supplica Zuleyha di aiutare sua moglie in travaglio, ma il villaggio è accessibile solo attraverso un ponte sospeso. Zuleyha chiama il dottor Aykut per accompagnarla nel salvataggio. Nel frattempo, Colak rivela a Cavus il suo piano per eliminare Zuleyha.

Vi ricordiamo infine che la prossima puntata di Terra Amara andrà in onda domenica 14 marzo nel pomeriggio, mentre quella successiva venerdì 19 in prima serata su Canale 5. Al posto della solita messa in onda pomeridiano troviamo invece la soap Endless Love.

Streaming Mediaset Infinity

Se volete seguire in diretta streaming la puntata di Terra Amara del 12 aprile 2024 dovete farlo collegandovi a Mediaset Infinity e selezionando la diretta contemporaneamente alla messa in onda televisiva. In alternativa potete seguire la puntata on demand dopo che la soap Mediaset sarà trasmessa su Canale 5.