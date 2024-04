Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 11 Aprile 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di venerdì 12 aprile 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole venerdì 12 aprile 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 12 aprile 2024.

Nella puntata precedente, decisa a metterlo al corrente della gravidanza in corso, Clara, col supporto di Rosa, si appresta a incontrare Eduardo in carcere. Lucia intanto valuterà la richiesta di Eduardo di avere Damiano come referente, ma Eugenio non è affatto propenso ad assecondarlo. Rossella continua a essere intimamente divisa nei suoi sentimenti, mentre Nunzio, convinto che Diana non sia stata vittima di un incidente fortuito, proverà a scoprire la verità.

Trama puntata venerdì 12 aprile 2024

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 12 aprile 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo: Niko riceve una visita a sorpresa che stravolgerà tutti i suoi impegni per quella giornata, ma un incontro imprevisto potrebbe creargli un certo imbarazzo con una persona che gli è stata vicina in passato. Complice un’incolpevole Rossella, tra Silvia e Giancarlo ci saranno momenti di tensione. La donna pensa ancora a quanto accaduto con Michele? Clara ed Eduardo dovranno fare i conti con la gravidanza di lei e la volontà di collaborare con la giustizia di lui.

Queste sono le anticipazioni della puntata di venerdì 12 aprile 2024 di Un posto al sole.

