Martina Pedretti | 11 Aprile 2024

Everywhere I go

Le anticipazioni di Everywhere I go del 12 aprile

News e trama Everywhere I go di venerdì 12 aprile 2024, cosa succede nella puntata speciale della serie turca su Mediaset Infinity? Tutte le novità sulle anticipazioni dell’episodio.

News Everywhere I go venerdì 12 aprile 2024

Pronti per una nuova puntata della soap Everywhere I go: l’appuntamento, come per Dreams and Realities e My Home My Destiny, è sempre su Mediaset Infinity dove gli episodi escono regolarmente dal lunedì al venerdì. Ecco le news e la trama della puntata di venerdì 12 aprile 2024.

Dove eravamo rimasti? Nella puntata in onda giovedì 11 aprile, si parte per la gita aziendale organizzata da Alara, dove sono stati invitati anche Leyla, Firuze e Ibo. Durante la giornata ha luogo una gara a squadre e la competizione fra Alara e Selin raggiunge una vetta, come anche la tensione fra Selin e Demir. Dopo una discussione, Selin va a dormire in una barca sul lago e Demir, alla ricerca della coinquilina, cade in acqua. Tornando indietro, i due si capiscono di essersi persi nel bosco.

Trama puntata venerdì 12 aprile 2024

Scopriamo le altre anticipazioni e le news della puntata di Everywhere I go – Coincidenze d’amore di venerdì 12 aprile 2024!

Nel nuovo episodio dell’unica stagione di Everywhere I go – Coincidenze d’amore, Demir e Selin si sono persi nel bosco. Azmiye, pensando di lasciarli da soli, dice di averli sentiti al telefono e che stanno bene, ma non è vero.

Burak decide di andare a cercare Selin nel bosco. Selin e Demir intanto arrivano alla casa del guardiano e qui parlano della loro vita. Tra i due poi scatta un bacio, e quando Burak li trova capisce che è successo qualcosa.

Tornati in hotel, Demir e Selin fingono di essere stanchi per poter pensare da soli a quanto è accaduto. Azmiye intanto si confronta con Firuze e Leyla, che l’hanno aiutata a fare avvicinare Demir e Selin.

Questo è ciò che sappiamo sulla trama della puntata di venerdì 12 aprile 2024 di Everywhere I go – Coincidenze d’amore.

Streaming Everywhere I go Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity potete vedere Everywhere I go – Coincidenze d’amore in streaming, ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Basterà accedere alla piattaforma per guardare online ogni nuova puntata della soap opera in esclusiva.