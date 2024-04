Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 12 Aprile 2024

Everywhere I go

Le anticipazioni di Everywhere I go del 15 aprile

News e trama Everywhere I go di lunedì 15 aprile 2024, cosa succede nella puntata speciale della serie turca su Mediaset Infinity? Tutte le novità sulle anticipazioni dell’episodio.

News Everywhere I go lunedì 15 aprile 2024

Pronti per una nuova puntata della soap Everywhere I go: l'appuntamento, come per Dreams and Realities e My Home My Destiny, è sempre su Mediaset Infinity dove gli episodi escono regolarmente dal lunedì al venerdì.

Dove eravamo rimasti? Nella puntata in onda venerdì 12 aprile, Demir e Selin si sono persi nel bosco. Azmiye, pensando di lasciarli da soli, dice di averli sentiti al telefono e che stanno bene, ma non è vero. Burak decide di andare a cercare Selin nel bosco. Selin e Demir intanto arrivano alla casa del guardiano e qui parlano della loro vita. Tra i due poi scatta un bacio, e quando Burak li trova capisce che è successo qualcosa. Tornati in hotel, Demir e Selin fingono di essere stanchi per poter pensare da soli a quanto è accaduto. Azmiye intanto si confronta con Firuze e Leyla, che l’hanno aiutata a fare avvicinare Demir e Selin.

Trama puntata lunedì 15 aprile 2024

Scopriamo le altre anticipazioni e le news della puntata di Everywhere I go – Coincidenze d’amore di lunedì 15 aprile 2024!

Nel nuovo episodio dell’unica stagione di Everywhere I go – Coincidenze d’amore, i dipendenti della Artemim sono preoccupati per come potrebbe reagire Demir dopo aver scoperto del matrimonio, avvenuto in segreto, tra Bora e Merve. Demir è molto deluso dal comportamento tenuto da Selin e si sfoga con Vedat, ma alla fine le chiede di tornare a casa. Qui i due due avranno un lungo confronto.

Questo è ciò che sappiamo sulla trama della puntata di lunedì 15 aprile 2024 di Everywhere I go – Coincidenze d’amore.

Streaming Everywhere I go Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity potete vedere Everywhere I go – Coincidenze d’amore in streaming, ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Basterà accedere alla piattaforma per guardare online ogni nuova puntata della soap opera in esclusiva.