Martina Pedretti | 27 Marzo 2024

Terra amara

Mentre si avvia sempre più verso la chiusura, Terra Amara continua a tenere incollati gli spettatori con puntate sempre ricchissime di colpi di scena. Con la settimana passata si è chiuso l’appuntamento giornaliero con la soap, che ora andrà in onda solo il venerdì in prima serata. Scopriamo cosa accade quindi nella prossima puntata, leggendo le anticipazioni di Terra Amara riferite a domenica 31 marzo 2024.

Anticipazioni Terra Amara 31 marzo 2024

Dalla trama della puntata di Terra Amara del 31 marzo 2024 apprendiamo che, Betul prende una decisione audace: interrompere entrambe le sue relazioni, sia quella sentimentale che quella lavorativa, con Colak. Lo fa con uno scopo preciso in mente: spronarlo a chiederle di sposarlo. Sorprendentemente, il piano ha successo e Colak si presenta a casa di Sermin per fare la fatidica domanda. Nonostante le sue iniziali perplessità, Sermin acconsente e i due fidanzati decidono di accelerare i tempi e di organizzare il matrimonio il prima possibile.

Nel frattempo, alla villa, si accendono nuove tensioni tra Fadik e Cevriye. Quest’ultima, venuta a conoscenza della proposta di matrimonio, decide di escogitare un pretesto per visitare la casa di Sermin e indagare ulteriormente. Il giorno seguente, Abdulkadir apprende la notizia e corre da Betul, supplicandola di non sposare Colak. Tuttavia, Betul è risoluta nel suo intento e decide di perseverare nel suo piano.

Dalle anticipazioni di Terra Amara di domenica 31 marzo scopriamo anche che Hakan, convinto di aver perso per sempre Zuleyha, prende una decisione drastica: vendere le sue quote dell’azienda Yaman Kara Costruzioni al signor Hikmet.

A villa Yaman, si preparano freneticamente i festeggiamenti per il compleanno di Kerem Alì e Leyla. Invece Sermin cerca in tutti i modi di dissuadere Betul dal commettere un gesto estremo: avvelenare Colak durante la prima notte di nozze. Ma Betul è determinata e procede con l’acquisto del veleno.

Mentre Vahap accompagna Sermin, Fusun e Betul dal parrucchiere, il loro tragitto viene improvvisamente interrotto da Abdulkadir e i suoi uomini. Questo è determinato a rapire Betul e impedire il matrimonio con Colak. Tuttavia, nel tentativo di fermare il fratello, Vahap si vede costretto a sparargli.

Allo stesso tempo, Lutfiye, il nuovo sindaco di Cukurova, organizza un importante incontro con i principali imprenditori della città, al quale partecipa anche Zuleyha. Durante il pranzo, Hakan fa un’apparizione sorprendente e, in un discorso carico di emozione, annuncia a Zuleyha di cedere tutte le sue quote dell’azienda Yaman a lei. Nel frattempo, Lutfiye riceve la notizia di un evento drammatico riguardante Fikret.

Vi ricordiamo infine che la prossima puntata di Terra Amara andrà in onda lunedì 1 aprile in prima serata, mentre quella successiva domenica 7 nel pomeriggio e in prima serata su Canale 5. Al posto della solita messa in onda pomeridiano troviamo invece la soap Endless Love.

Streaming Mediaset Infinity

Se volete seguire in diretta streaming la puntata di Terra Amara del 31 marzo 2024 dovete farlo collegandovi a Mediaset Infinity e selezionando la diretta contemporaneamente alla messa in onda televisiva. In alternativa potete seguire la puntata on demand dopo che la soap Mediaset sarà trasmessa su Canale 5.