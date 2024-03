Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 27 Marzo 2024

Mercoledì 27 marzo 2024 su Canale 5 alle 21.30 va in onda la prima puntata della nuova fiction Vanina – Un Vicequestore a Catania: tutte le anticipazioni sulla trama.

Trama di Vanina Un Vicequestore a Catania

La trama della fiction Vanina – Un Vicequestore a Catania segue la vita e il lavoro della vicequestore Vanina Guarrasi.

Dopo una brillante carriera nell’antimafia, ha lasciato Palermo nel tentativo di sfuggire al passato e al legame con i due uomini che ha amato di più: il padre poliziotto e l’ex fidanzato Paolo Malfitano, magistrato operativo nell’antimafia.

La folle paura di rivivere certi traumi ha preso il sopravvento e così Vanina si trasferisce a Catania, nel nuovo ruolo alla Sezione Omicidi, sostenuta dalla stima di una nuova squadra di poliziotti e dall’affetto degli amici.

Anticipazioni sulla prima puntata di Vanina Un Vicequestore a Catania del 27 marzo

Stando alle anticipazioni sulla trama della prima puntata, la più rinomata gelateria della città di Catania diventa il teatro di un tentativo di avvelenamento.

Una partita di gelato viene contaminata con delle pillole e molte persone si ritrovano ricoverate in ospedale.

Sembra solo uno scherzo quello fatto al ricco proprietario della gelateria Agostino Lomonaco, ma sotto c’è qualcosa di molto più profondo.

Agostino, chiamato anche “il re del gelato” viene trovato morto all’interno del suo ufficio.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla prima puntata di Vanina – Un Vicequestore a Catania, in onda il 27 marzo 2024.

Dove vedere in streaming la prima puntata

Essendo una fiction di Canale 5, gli interessati hanno la possibilità di vedere Vanina – Un Vicequestore a Catania anche grazie alla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda settimana dopo settimana, troveremo la prima stagione.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. Mediaset Infinity dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Vanina – Un Vicequestore a Catania vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.