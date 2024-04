News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 11 Aprile 2024

In Costiera anche Pierpaolo Spollon e Maria Chiara Giannetta

Al via la produzione di Costiera! La nuova serie targata Prime Video con protagonista Jesse Williams, co-prodotta da Lux Vide, vedrà l’Italia come set principale.

Al centro della trama troviamo il personaggio di Daniel De Luca (interpretato da Williams). L’uomo è un ex marine che ritorna in Italia, il suo paese d’origine, con il compito di risollevare le sorti di uno dei principali hotel di Positano. Durante il nuovo lavoro la figlia del proprietario dell’albergo scomparirà misteriosamente.

DD, questo il soprannome con cui il marine è conosciuto, si lancerà in una caccia all’uomo al fine di riportare la ragazza a casa sana e salva. Allo stesso tempo il protagonista sarà impegnato nella risoluzione dei problemi più stravaganti degli ospiti dell’hotel.

In queste ore il cast della serie si è arricchito con la presenza di numerosi volti noti della tv e del cinema nostrani. Prime Video ha infatti annunciato tra i protagonisti anche Pierpaolo Spollon e Maria Chiara Giannetta. I due attori torneranno a lavorare fianco a fianco dopo aver condiviso il set per due stagioni nella serie Blanca.

Farà parte dell’ambizioso progetto anche Tommaso Ragno, visto di recente nelle serie di Amazon Monterossi e No Activity. Ci sarà poi Antonio Gerardi, ultimamente tra i protagonisti di Noi siamo leggenda su Rai Due e de I Leoni di Sicilia su Disney+. Chiude la lista di volti italiani Amanda Campana, che abbiamo apprezzato nel teen drama Netflix Summertime.

In Costiera troveremo poi anche Jordan Alexandra (Il problema dei 3 corpi), Sam Haygarth (The French Dispatch), Alejandra Onieva e Jean-Hugues Anglade.

Per Jesse Williams si tratta del primo ruolo da protagonista dopo il suo addio a Grey’s Anatomy. Nella scorsa stagione l’attore è apparso nella terza stagione di Only Murders in the Building.

