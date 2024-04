Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 11 Aprile 2024

Gianmarco Saurino Matilda De Angelis

Nuovi progetti per Gianmarco Saurino e Matilda De Angelis

Sono sempre di più gli attori italiani che sposano progetti internazionali. I casi più eclatanti degli ultimi anni sono sicuramente quelli di Sabrina Impacciatore, Simona Tabasco e Beatrice Grannò. Grazie alla loro partecipazione alla seconda stagione di The White Lotus, le tre interpreti nostrane hanno ottenuto un successo che va oltre i confini italiani.

Nelle ultime ore è stata annunciata la presenza di Pierpaolo Spollon, Maria Chiara Giannetta e tanti altri attori italiani nella nuova serie tv Prime Video Costiera. Lo show verrà girato in Italia, precisamente negli splendidi luoghi della costiera amalfitana, e vedrà l’ex volto di Grey’s Anatomy Jesse Williams come protagonista.

Negli ultimi giorni altri volti del piccolo e grande schermo sono stati inseriti in produzioni internazionali. È il caso di Gianmarco Saurino, che fa parte della miniserie thriller Kabul. Si tratta di una produzione francese che racconta il ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan e l’ascesa al potere dei Talebani, le cui riprese sono iniziate lo scorso 1 aprile.

In queste ore Variety ha annunciato la presenza nel cast di un volto che gli appassionati di tv conoscono molto bene. Ci riferiamo a Eric Dane, noto per aver vestito i panni di Mark Sloan in Grey’s Anatomy. In questa stagione televisiva Gianmarco Saurino ha avuto ottime critiche grazie alla sua interpretazione nella miniserie Per Elisa – Il caso Claps.

Matilda De Angelis in Dracula

Per Matilda De Angelis si aprono, nuovamente, le strade oltreoceano. L’attrice fa infatti parte del cast di Dracula – A Love Tale, nuovo film diretto da Luc Besson. Nella pellicola, che racconterà la storia del Principe delle Tenebre, l’attrice vestirà i panni di Maria, un’amica di Mina Murray-Harker (alias Elisabeta).

Per la De Angelis non si tratta del primo progetto internazionale. Nel 2020 era tra i protagonisti della miniserie The Undoing. Inoltre sarà la protagonista assoluta di Citadel: Diana, primo spinoff dell’ambizioso progetto di Prime Video partito lo scorso anno con Citadel.