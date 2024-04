Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 11 Aprile 2024

Margot Robbie

Un nuovo film per Margot Robbie

Margot Robbie non si ferma più! L’attrice australiana è sempre più lanciata nel mondo della produzione e continua a macinare un successo dietro l’altro. Il più grande caso cinematografico dello scorso anno è stato senza ombra di dubbio Barbie.

Il film, che vede la Robbie protagonista al fianco di Ryan Gosling nel ruolo di Ken, ha sbancato il botteghino e ha ottenuto numeri da record. Più di un miliardo e 446 milioni di incassi in tutto il mondo a fronte di un budget tra i 128 e i 145 milioni di dollari.

Numeri impressionanti per la LuckyChap Entertainment, la casa di produzione che l’attrice ha aperto qualche anno fa insieme al marito Tom Ackerley. Tra le pellicole di successo prodotte dalla società nel 2023 va citato anche Saltburn. Il film con protagonisti Barry Keoghan e Jacob Elordi è stato uno dei più chiacchierati degli ultimi mesi per via di alcune scene ad alto tasso erotico.

Margot non sembra intenzionata a fermarsi. Qualche settimana fa era stato rivelato che la sua casa di produzione stava iniziando a lavorare per trasformare The Sims, il famoso gioco virtuale, in un live action. Nelle ultime ore un nuovo annuncio.

Come riportato da Variety, Margot Robbie è pronta a produrre un film su un altro popolare gioco: il Monopoly. In questo caso la LuckyCharp unirà le forze con la Hasbro e la Lionsgate. Per ora le informazioni in nostro possesso sono poche e molto vaghe.

Non sappiamo pertanto in che modo il gioco da tavola diventerà realtà. Non sappiamo nemmeno se la Robbie presterà ancora una volta il volto al progetto (come ha fatto per Barbie) o sarà coinvolta solo dietro la cinepresa.

Il presidente della Lionsgate Adam Fogelson ha rilasciato delle dichiarazioni. “Non potrei immaginare un team di produzione migliore di LuckyChap per questo amato e iconico marchio. Sono produttori eccezionali che scelgono i loro progetti con grande attenzione e riflessione e si uniscono a Monopoly con un chiaro punto di vista“.

“Siamo estremamente entusiasti di lavorare con l’intero team di LuckyChap su quello che tutti crediamo possa essere il loro prossimo blockbuster“, ha poi concluso.