Stefano D Onofrio | 28 Febbraio 2024

L’ex volto di Grey’s Anatomy Jesse Williams sarà protagonista di Costiera, nuova serie tv di Prime Video girata in Italia

Nuova serie per Jesse Williams

Un nuovo progetto made in Italy per Jesse Williams. L’attore è noto al grande pubblico per la sua lunga presenza all’interno di Grey’s Anatomy. Nel medical drama più longevo della storia della tv ha interpretato il ruolo di Jackson Avery.

Il suo personaggio è entrato in scena durante la sesta stagione ma è solo nella settima che è entrato a far parte del main cast della serie. Al termine della diciassettesima annata invece Jackson è uscito di scena, salvo poi ritornare come guest star nelle due stagioni successive.

Per Williams, che nel frattempo si è dedicato a nuovi progetti (tra teatro, tv e cinema), è arrivato il momento di voltare pagina. E lo fa con una serie girata e prodotta in Italia di Amazon Prime Video. Poche ore fa infatti il colosso dello streaming ha annunciato ufficialmente l’inizio delle riprese della nuova serie, Costiera.

La serie sarà diretta da Adam Bernstein, vincitore dell’Emmy Award e che ha già all’attivo la regia di diverse serie (Breaking Bad, 30 Rock, Fargo). Sarà invece prodotta da Amazon e dalla Lux Vide di Luca Bernabei, che ha già prodotto show di successo in Italia come Don Matteo, Che Dio ci aiuti, Diavoli e Doc – nelle tue mani.

Al centro della trama troviamo Jesse Williams che veste i panni di Daniel De Luca. L’uomo è un ex marine che ritorna in Italia, il suo paese d’origine, e avrà il compito di risollevare le sorti di uno dei principali hotel di Positano. Durante il nuovo lavoro la figlia del proprietario dell’albergo scomparirà.

Daniel, o DD come lo chiamano tutti, cercherà in tutti i modi di ritrovare la ragazza per riportarla a casa sana e salva. Allo stesso tempo il protagonista sarà impegnato nella risoluzione dei problemi più stravaganti degli ospiti dell’hotel.

Una trama avvincente, che viaggerà tra il drama e la comedy al fine di creare un mix apprezzato dai telespettatori. Le riprese sono iniziate in questi giorni, quindi è facile supporre che Costiera arriverà nel catalogo Prime Video all’inizio del prossimo anno.

Si tratta del primo ruolo da protagonista per Williams dopo Grey’s Anatomy. Lo scorso anno l’attore è apparso nella terza stagione di Only Murders in the Building.