News e anticipazioni

Redazione | 28 Febbraio 2024

Mare Fuori

Tensione sul set di Mare Fuori 4?

Ci sono stati momenti di tensioni o, peggio, liti sul set di Mare Fuori 4? Questa è una domanda che si sono posti e continuano a porgersi diversi fan della serie. Il prison drama di Rai Due è caratterizzata dalla presenza di molti protagonisti.

Un cast così popolato potrebbe perciò dare vita a delle problematiche e dei dissapori tra un ciak all’altro. A quanto pare però questo non è affatto avvenuto sul set della serie. A confermarlo è stata una delle protagoniste, Clotilde Esposito, che interpreta il ruolo di Silvia.

In un’intervista rilasciata a Fanpage l’attrice ha infatti negato voci su possibili tensioni tra lei e i colleghi. “Un momento di tensione vero e proprio no, però lavorando quasi tutti i giorni, per quattro anni, capitano giornate nelle quali si è più nervosi“, ha spiegato la Esposito.

“Il regista (Ivan Silvestrini, ndr) è riuscito però a mantenere sempre un clima sereno nonostante i momenti di ‘struggle interiore’ che ogni attore vive“, ha poi aggiunto. Un clima sereno che è stato, e continua a essere, uno dei fattori che ha trasformato la serie in un fenomeno mondiale.

Mare Fuori 4 è stata per molti aspetti la stagione della svolta. Durante l’ultimo ciclo di episodi infatti abbiamo dovuto dire addio ad alcuni personaggi principali che abbiamo amato nel corso degli anni.

Gli addii di Mare Fuori 4

I casi più eclatanti sono sicuramente quelli di Carmine e Kubra. L’ultima puntata va infatti considerata come un vero e proprio addio al personaggio e al suo interprete Massimiliano Caiazzo. Dopo essere stato lasciato all’altare da Rosa, il ragazzo è entrato nel programma di protezione testimoni e vive in una località protetta lontana da Napoli insieme alla sua Futura.

Destino in parte diverso per Kubra. Nelle ultime puntate ha finalmente ritrovato suo padre Beppe. Purtroppo però, dopo aver ammesso pubblicamente il loro legame di parentela, la ragazza è stata trasferita presso l’IPM di Torino.

In bilico invece il destino di Edoardo. Il ragazzo è stato colpito alle spalle durante l’ultima puntata. Ora lotta tra la vita e la morte all’interno di una cripta. Riuscirà a salvarsi? O uscirà di scena anche lui?