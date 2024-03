News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 28 Febbraio 2024

Un errore in Mare Fuori 4

Chi è che non sogna un letto come quello di Rosa in Mare Fuori 4? Un letto che si rifà da solo, che si rimette in ordine in maniera autonoma senza l’intervento umano. No, non si tratta di una nuova invenzione mostrata in anteprima della serie di Rai Due.

Si tratta invece di un piccolo errore di montaggio che non è affatto sfuggito ai super attenti fan dello show. Ma andiamo con ordine. Ci troviamo all’interno dell’undicesimo episodio della quarta annata, che è approdata su RaiPlay in due tranche tra il 1 e il 14 febbraio.

Nel momento in questione vediamo Rosa nella sua cella mentre rimette in ordine il suo letto e inizia a parlare con Sofia. Chi ha già avuto modo di terminare la visione della seconda metà di stagione avrà senz’altro notato il rapporto materno che si è venuto a creare tra la direttrice e la detenuta. Ma per il momento non vogliamo parlarvi di questo.

Vogliamo invece riportarvi il momento in cui, tra un frame e l’altro, il letto si rifà da solo. Nell’istante in cui entra nella cella, Sofia trova Rosa impegnata a mettere in ordine. Nell’inquadratura appena successiva, il lenzuolo è già posizionato sotto il materasso.

Una piccola magia? No, semplicemente un piccolo errore di montaggio in Mare Fuori 4 che non è sfuggito ai fan. Una disattenzione che, ovviamente, non va a inficiare lo straordinario lavoro fatto dal cast tecnico e artistico.

Il prison drama continua infatti a macinare ascolti record ed è già stato rinnovato per una quinta e una sesta stagione. Nel nuovo ciclo di episodi però non ritroveremo alcuni volti storici della serie.

In primo luogo non faranno parte della partita né il regista né la storica sceneggiatrice, che lasciano il progetto per dedicarsi ad altro. Con molta probabilità, sebbene non ci sia ancora una conferma ufficiale, la quinta stagione è stata anche l’ultima per Massimiliano Caiazzo.

Salvo cambi di programma l’attore e il suo Carmine non dovrebbero far parte del cast principale della quinta annata, le cui riprese inizieranno a maggio.