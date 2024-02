News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 28 Febbraio 2024

Mare Fuori Matteo Paolillo

Nuovo progetto per Matteo Paolillo

Un nuovo progetto in arrivo per Matteo Paolillo. Da quanto la sua popolarità è scoppiata nel 2020 con la prima stagione di Mare Fuori l’attore non si è mai fermato. Da quattro anni veste i panni di Edoardo Conte nella serie diventata un vero e proprio fenomeno mondiale.

Contemporaneamente alla carriera di interprete Matteo ha continuato a curare anche quella di cantante. Dopo aver curato la colonna sonora della serie di Rai Due, lo scorso anno Paolillo ha postato il suo primo album di inediti. Come te, disco che conteneva anche Origami all’alba (triplo disco di platino in Italia), è stato collegato anche a un tour nelle principali città.

In questi giorni l’attore e cantante ha pubblicato il suo nuovo singolo Foglie d’autunno, brano che ha fatto parte della colonna sonora della quarta stagione. Ora è arrivato il momento per Paolillo di dedicarsi a un nuovo progetto di cui lui stesso ci ha parlato.

L’attore si trova infatti nelle Marche per iniziare a girare una nuova pellicola, di cui per ora non ci ha detto altro. “Ciao ragazzi, sono nelle Marche per girare un film. A breve partiremo con il primo ciak, quindi volevo salutarvi. Iniziamo questa nuova avventura. Poi vi farò sapere quando uscirà il film, non vedo l’ora di raccontarvi questa storia“, ha dichiarato Matteo Paolillo nel video che potete vedere qui in alto.

Si tratta della prima pellicola che vede l’attore tra i protagonisti dopo il suo impegno in Mare Fuori. E a proposito della serie, il cliffhanger con cui è terminata la quarta stagione mette in discussione la sua presenza nel cast.

Nel quattordicesimo e ultimo episodio infatti Edoardo viene colpito alle spalle con una pala mentre cerca di scovare il tesoro nascosto dei Ricci. Chi lo ha colpito lo ha poi rinchiuso in una cripta. Che sia arrivato per Paolillo il momento di dire addio allo show che gli ha donato fama e successo?