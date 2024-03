Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 27 Febbraio 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di mercoledì 28 febbraio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 28 febbraio 2024.

Mentre Giancarlo si trasferisce definitivamente a palazzo Palladini, Silvia e Michele sembrano ritrovare l’antica sintonia. Malgrado le continue intimidazioni e il trasferimento di Clara a casa di Alberto, Rosa non intende lasciare il proprio appartamento.

Scopriamo le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 28 febbraio 2024! Il momento è arrivato: Giancarlo si è trasferito definitivamente a palazzo Palladini, proprio mentre Silvia e Michele sembrano aver ritrovato una complicità ormai perduta da anni. Nonostante le intimidazioni e il trasferimento di Clara a casa di Alberto, Rosa non intende abbandonare il proprio appartamento, e cerca in tutti i modi di difendere la sua posizione, lottando con ogni strumento a sua disposizione. Cosa ne sarà della sua battaglia? Riuscirà a vincerla e a mantenere la sua casa nonostante tutto?

