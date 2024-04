Jonathan Bailey in trattative per unirsi al cast di Jurassic World 4

Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 17 Aprile 2024

Jonathan Bailey

Secondo gli ultimi rumor Jonathan Bailey sarebbe in trattative per unirsi al cast del quarto capitolo di Jurassic World

Jonathan Bailey in Jurassic World?

Un nuovo progetto in arrivo per Jonathan Bailey? L’attore inglese continua la sua scalata verso Hollywood. ll successo di Bailey è nato di pari passo con quello di Bridgerton, fortunata serie Netflix di cui è tra i protagonisti. Nei panni del visconte Anthony, Jonathan è diventato il personaggio centrale della seconda stagione e ritornerà anche nella terza il prossimo 16 maggio.

Grazie a questo ruolo la carriera di Bailey è esplosa. Nel 2023 è stato protagonista, al fianco di Matt Bomer, della miniserie Fellow Travelers per Showtime. Inoltre è atteso al cinema con la prima parte di Wicked, adattamento cinematografico dello storico spettacolo teatrale.

Nel musical, che vedrà tra gli altri anche Ariana Grande e Michelle Yeoh, interpreterà il ruolo di Fiyero Tigelaar. Le opportunità lavorative di Bailey però potrebbero non essere finite qui.

In queste ore sta circolando un rumor che vedrebbe l’attore in trattative per entrare nel cast di un’altra importante saga cinematografica: Jurassic World. A lanciare questa indiscrezione è stato il sito Deadline, secondo cui Jonathan Bailey potrebbe avere il ruolo da protagonista nel quarto capitolo del reboot che ha riavviato il ciclo di Jurassic Park.

Tra i nomi che sono presi in considerazione per il nuovo film ci sarebbero anche quello di Scarlett Johannsson e Colman Domingo. La pellicola dorvebbe essere diretta da Gareth Edwards e l’uscita è prevista nel luglio del 2025.

Il quarto capitolo della saga che è ripartita nel 2015 con Jurassic World è poi proseguita nel 2018 con Jurassic World – Il regno distrutto e nel 2022 con Jurassic World – Il Dominio. Non dovrebbero far parte del cast del nuovo capitolo i due protagonisti principali dei precedenti film e cioè Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

Le trattative per avere Bailey nel cast sarebbero a buon punto. Il progetto è infatti firmato Universal, stessa casa di produzione del suo nuovo progetto Wicked.