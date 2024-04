Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 17 Aprile 2024

Fabbricante di Lacrime

Dove abbiamo visto Alessandro Bedetti

Vi sembra di aver visto Alessandro Bedetti già in altre produzioni prima di Fabbricante di Lacrime? Ebbene, non vi sbagliate affatto. Il film tratto dall’omonimo romanzo di Erin Doom ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso 4 aprile.

In pochissimi giorni dalla sua uscita la pellicola ha già infranto qualsiasi record di visualizzazioni. Grazie ai numeri raccolti con lo streaming Fabbricante di Lacrime è infatti diventato il film più visto al mondo. Un risultato sorprendente che diventa ancora più importante se si sottolinea il fatto che mai prima di adesso una produzione made in Italy era riuscita in questa impresa.

Tra i protagonisti della pellicola troviamo Biondo (alias Simone Baldasseroni), Caterina Ferioli e anche Alessandro Bedetti. Quest’ultimo veste i panni di Lionel, lo spasimante di Nica che proprio per questo vivrà una forte rivalità con il protagonista Rigel.

Non si tratta del primo ruolo per il giovane attore, classe 2002. All’inizio di quest’anno infatti abbiamo visto Bedetti in azione in una delle serie più amate dal pubblico italiano. Stiamo parlando di Doc – nelle tue mani, medical drama di Rai Uno che vede Luca Argentero assoluto protagonista.

Lo scorso gennaio ha debuttato sul primo canale la terza stagione della serie, che è stata già confermata per una quarta annata. Nel primissimo episodio, intitolato Risvegli, appare proprio Alessandro Bedetti con un ruolo da guest star.

Suo il ruolo di Roberto, un ragazzo che viene ricoverato in ospedale dopo il suicidio di una sua compagna di classe e che ha deciso di lasciare la scuola per il senso di colpa di non averla aiutata in tempo. Il ragazzo accusa un forte dolore all’addome e questo dà il via alle diagnosi di Doc, che esclude immediatamente un’appendicite e riesce a capire cosa è accaduto.

Pochi mesi dopo questa breve partecipazione, per Bedetti si sono aperte le porte di un progetto come Fabbricante di Lacrime che gli ha permesso di ottenere un seguito internazionale.