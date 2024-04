Cinema e Celebrity

Martina Pedretti | 17 Aprile 2024

Fabbricante di Lacrime

Come cambia la scena della lumaca di Fabbricante di Lacrime nel libro

Fabbricante di Lacrime è il film del momento, e molti suoi momenti, riadattati dal romanzo di Erin Doom sono diventate virali sui social. Uno di questi è sicuramente la scena della lumaca con Nica e Lionel, che però nel libro è ben diversa. Scopriamo quindi cosa succede rispetto al film.

Su Netflix Fabbricante di Lacrime presenta la scena della lumaca con Nica che toglie il piccolo animale dalla spalla di Lionel, mentre dietro di loro passa anche Rigel, con l’iconica battuta “in mezzo“, in risposta al tentativo di presentarsi “io sono…” di Lionel.

Nel libro di Erin Doom però la scena della lumaca non va proprio così, e soprattutto non è così innocente. Infatti il piccolo essere bavoso non si trova sulla spalla di Lionel, bensì sui suoi pantaloni. Il suo diverso posizionamento crea un imbarazzante scambio tra Nica e il ragazzo, in quanto lei indica il cavallo dei pantaloni chiedendo: “Posso toglierti la lumaca dai pantaloni?”.

Il romanzo fa capire che Lionel non ha notato la lumaca che cammina sui suoi vestiti, e che quindi fraintende la richiesta di Nica, immaginando invece una domanda a sfondo sessuale.

“Io vorrei prendere in mano la lumaca, ma faccio piano“, continua Nica davanti a uno scioccato Lionel. Solo quando nota la bava sui pantaloni il ragazzo capisce che la nuova arrivata si riferisce all’animale e inizia ad agitarsi. Nica però vuole solo salvare l’indifeso essere e spiega al compagno di scuola che non ha fatto apposta a scegliere i suoi pantaloni come percorso per spostarsi.

Questo piccolo cambiamento tra il libro e il film di Fabbricante di Lacrime nella scena della lumaca non rivoluziona certamente la trama, ma ci fa sorridere.