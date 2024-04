Cinema e Celebrity

Leila Sirianni | 16 Aprile 2024

Fabbricante di Lacrime

Come avviene l’incidente di Nica e Rigel nel libro Fabbricante di Lacrime

Come mostra il film Netflix Fabbricante di Lacrime, durante una festa organizzata dalla scuola Nica rischia di essere violentata da Lionel: per fortuna Rigel interviene. Scongiurato il pericolo, la ragazza si lascia andare tra le sue braccia.

Lasciata la scuola, i due vengono inseguiti su un ponte da Lionel che, in macchina, li costringe a saltare nel fiume per evitare di essere investiti. Mentre a Nica non accade nulla, Rigel finisce in coma.

Nel libro, in realtà, eventi quali lo scampato stupro, la prima volta dei due protagonisti e l’incidente avvengono in maniera completamente diversa.

Innanzitutto, Nica e Lionel si trovano ad un festa indipendente dalla scuola, quando il giovane tenta l’approccio con la protagonista.

Anche nel romanzo è Rigel a salvare la situazione, ma a differenza del film, la prima volta con Nica si verifica dopo tempo, a casa loro, in un momento in cui sono soli. Nel mentre, Lionel cerca di riconquistare la ragazza.

Dopo essere stati insieme, Rigel prende una decisione: non farsi più adottare per poter vivere il suo amore in tranquillità. Un giorno, tornando a casa da scuola, i due protagonisti di scambiano un bacio per strada, che non passa inosservato.

Ad assistere a quel momento c’è infatti Lionel, che avanza verso di loro e inizia ad insultare e minacciarli di dire a tutti che hanno una relazione, pur essendo fratellastri.

Nasce così una colluttazione, in cui si ritrova inavvertitamente coinvolta anche Nica. A quel punto nella foga, Lionel le dà uno spintone senza rendersene conto e Nica cade dal ponte.

In un attimo Rigel la segue e cerca di avvolgerla con il proprio corpo per proteggerla dall’impatto con le rocce presenti nel ruscello sottostante. I due finiscono in ospedale, lei con qualche costola rotta, lui in coma.

Il tempo passa e Nica trascorre le sue giornate al capezzale di Rigel, nella speranza che si risvegli. Le buone notizie tardano ad arrivare e la giovane è sul punto di arrendersi. Alla fine, però, Rigel si sveglia.