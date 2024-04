Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 18 Aprile 2024

Fabbricante di Lacrime Nicolas Maupas

Prima di ottenere il ruolo di Lionel nel Fabbricante di Lacrime, Alessandro Bedetti ha recitato in Nudes con Nicolas Maupas

Alessandro Bedetti con Nicolas Maupas

Alessandro Bedetti è uno dei protagonisti del film del momento. Ci riferiamo ovviamente a Fabbricante di Lacrime, la pellicola ispirata all’omonimo romanzo scritto da Erin Doom che sta ottenendo un ottimo successo di pubblico. Il film è infatti risulta essere il più visto al mondo su Netflix, un traguardo mai ottenuto prima da una produzione italiana.

Grazie a questo risultato anche gli interpreti principali stanno ottenendo a loro volta una grossa fama. Sottolineiamo, ad esempio, il caso di Simone Baldasseroni. Biondo, interprete di Rigel nel Fabbricante di Lacrime, ha conquistato più di due milioni di seguaci in appena 10 giorni e il numero è in costante crescita.

Un altro protagonista della pellicola è Bedetti. Nel film l’attore bolognese interpreta il ruolo di Lionel, uno dei ragazzi della scuola che si infatua di Nica. Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato che quest’anno abbiamo già visto Alessandro all’opera in un altro progetto molto amato dal pubblico italiano.

Ci riferiamo a Doc – nelle tue mani, il medical drama di Rai Uno campione di ascolti. L’attore è apparso nella prima puntata della terza stagione della serie con Luca Argentero nei panni di un paziente del Policlinico Ambrosiano.

Andando poi a guardare il cv di Alessandro Bedetti ci siamo accorti che quest’ultimo ha lavorato al fianco di un altro volto motlo amato della fiction Rai. Parliamo di Nicolas Maupas, attore apprezzato per i suoi ruoli in Un professore e in Mare Fuori.

I due hanno lavorato insieme in Nudes, serie di RaiPlay che racconta la storia di un gruppo di adolescenti focalizzandosi sul tema del revenge porn. Nello show del 2021 Maupas interpretava il ruolo di Vittorio mentre Bedetti quello di Daniele.

Molto presto Nicolas tornerà in tv con una miniserie che racconterà la storia di Guglielmo Marconi al fianco di Stefano Accorsi. Ha da poco terminato poi le riprese di un nuovo remake de Il conte di Montecristo, produzione internazionale che vede Sam Claflin protagonista assoluto.