Rachel Bilson è tornata a parlare dell’ex fidanzato Adam Brody e del successo che sta riscuotendo con Nobody Wants This

Le parole di Rachel Bilson

Per noi cresciuti a pane e The O.C. questo intervento di Rachel Bilson è un vero e proprio salto indietro nel tempo. L’attrice è nota al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Summer Roberts per tutte e quattro le stagioni che hanno composto il teen drama.

Al fianco di Adam Brody ha dato vita a una delle coppie più amate di sempre nella storia della tv, quella formata da Seth e Summer. Una relazione che è proseguita per qualche anno anche lontana dal set. Brody e Bilson si sono infatti frequentati per diversi anni tra il 2003 e il 2006.

Nonostante la loro relazione sia terminata da ormai diverso tempo i due sono rimasti in ottimi rapporti. Qualche mese fa Adam è stato anche ospite di Welcome to the OC, Bitches!, il podcast dedicato alla serie che Rachel presenta al fianco di Melinda Clarke (la Julie Cooper dello show).

In questi giorni l’attore è tornato sulla cresta dell’onda grazie a Nobody Wants This. La serie romantica, che lo vede protagonista al fianco di un’altra attrice simbolo dei primi 2000 (Kristen Bell) è stata già rinnovata da Netflix per una seconda stagione.

Nel corso di un evento People ha intercettato Rachel Bilson per chiedere all’attrice un commento su quello che i media hanno definito come il “rinascimento di Adam Brody”.

“Mi sembra che ci sia sempre stato – ha commentato l’attrice riferendosi al successo, a suo dire mai sopito, dell’ex collega – Ma se è così, è ben meritato“. “Ho sentito che tutti lo adorano e non potrei essere più felice, perché letteralmente Kristen e Adam li adoro e sono come persone mie“, ha poi aggiunto.

“Quindi sono davvero entusiasta e sono felice per loro“, ha concluso poi Bilson. Rachel si è poi detta una grandissima fan delle commedie romantiche. “Harry, ti presento Sally è uno dei miei film preferiti di sempre”, ha aggiunto.