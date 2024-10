Ospite all’ultimo episodio del podcast condotto da Camilla Luddington e Jessica Capshaw, Sarah Drew ha riflettuto insieme alle ex colleghe sulla propria esperienza in Grey’s Anatomy.

L’attrice, che ha interpretato April Kepner per più di 200 episodi del longevo medical drama, ha svelato alcuni segreti del suo periodo nella serie, incluso un legame particolare e insospettabile che il suo personaggio avrebbe dovuto avere.

LEGGI ANCHE: Liam Payne, cantante degli One Direction, è morto all’età di 31 anni

Ad un certo punto della storia di Grey’s Anatomy, infatti, era stato scritto che April avrebbe dovuto andare a letto con Mark Sloan, il dottor Bollore interpretato da Eric Dane.

Quando la Luddington ha domandato a Sarah Drew chi, secondo lei, sarebbe stato il peggior interesse amoroso per April Kepner, l’attrice ha fatto proprio il nome di Sloan. A quel punto, ha ricordato:

Prima che facessero innamorare il mio personaggio di Gesù e la rendessero vergine, c’era una scena in cui Sloan e Reed [Nora Zehetner] facevano sesso, una storia di una notte. In origine, quella scena era destinata a me. Doveva essere April. April doveva avere una relazione occasionale con Sloan, ed era nella bozza originale della sceneggiatura. Poi hanno cambiato idea. Non ho avuto nulla a che fare con questo, ma hanno cambiato idea.