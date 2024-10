Nel marzo 2018, i fan di Grey’s Anatomy hanno ricevuto una notizia che mai si sarebbero aspettati: Sarah Drew e Jessica Capshaw erano state licenziate per scelte creative. Per i loro personaggi non c’era più spazio nel medical drama.

L’impatto con questo annuncio è stato forte non solo per i fan, ma anche per le stesse attrici. Le due hanno interpretato per anni rispettivamente April Kepner e Arizona Robbins.

A distanza di sei anni, Sarah Drew ha riflettuto sulla sua uscita “non cerimoniosa” dalla serie di ABC. Ha chiarito anche alcuni commenti fatti dopo il suo licenziamento.

Durante l’apparizione come ospite del podcast Call It What It Is, condotto dalle sue ex colleghe di Grey’s Anatomy Jessica Capshaw e Camilla Luddington, l’attrice ha ricordato come la stampa avesse dato risalto ad un suo commento in cui paragonava il licenziamento dallo show alla partecipazione al proprio funerale e si è voluta spiegare:

Quello che stavo cercando di descrivere era… [Sono stata] licenziata in modo non cerimonioso, in un modo che sembrava cattivo e ingiusto e, per questo motivo, l’ondata di amore è stata così enorme che sembrava di assistere alle persone che [ti fanno un elogio funebre].

Dopo la sua uscita da Grey’s Anatomy, Sarah Drew ha ammesso sui social media di essere stata colta di sorpresa dal licenziamento. Lo stesso vale per i fan del medical drama.

Da allora, l’attrice è tornata al Grey Sloan Memorial Hospital due volte nei panni di April, prima nel 2021 e di nuovo nel 2022. Raccontandosi a Jessica Capshaw e Camilla Luddington, ha descritto queste apparizioni come “liberatorie”:

Non avevo alcuna ansia [tornando sul set] perché non ho bisogno di nulla da nessuno lì. Non sono più responsabili del mio sostentamento. Non sono responsabili del mio successo o della mia gioia… è come dire, “Ehi! Questo è un posto divertente dove tornare per una visita.”

Sarah Drew ha attribuito, inoltre, alla sua storia d’amore in Grey’s Anatomy con Jesse Williams, interprete di Jackson Avery, il merito di averle permesso di essere vista da Hollywood non solo come un’attrice caratterista.