Vanina Guarrasi fiction Canale 5: trama, quando inizia e cast

Leila Sirianni | 17 Aprile 2024

Giusy Buscemi è la protagonista della fiction di Canale 5 Vanina Guarrasi – Un Vicequestore a Catania: trama, quando inizia, cast e streaming delle puntate.

Vanina Guarrasi fiction trama e anticipazioni

Su Canale 5 ha debuttato una nuova fiction, tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, sulla vita e sul lavoro della vicequestore Vanina Guarrasi, che si muove con la Sicilia, in particolare Catania, sullo sfondo.

La vita di Vanina è stata profondamente segnata dalla morte del padre, l’ispettore Giovanni Guarrasi, ucciso da un commando mafioso quando lei aveva solo quattordici anni. Da allora il suo unico pensiero è stato diventare poliziotta, arrestare i colpevoli dell’omicidio e lottare contro la mafia

Il vicequestore Vanina Guarrasi, dopo una brillante carriera nell’antimafia, ha lasciato Palermo nel tentativo di sfuggire al passato e al legame con i due uomini che ha amato di più: il padre poliziotto e l’ex fidanzato Paolo Malfitano, magistrato operativo nell’antimafia.

La folle paura di rivivere certi traumi ha preso il sopravvento e così Vanina si trasferisce a Catania, nel nuovo ruolo alla Sezione Omicidi, sostenuta dalla stima di una nuova squadra di poliziotti e dall’affetto degli amici. Vi lasciamo di seguito le anticipazioni settimanali:

Quando inizia la fiction Vanina Guarrasi su Canale 5

Qualora vi steste domandando quando inizia su Canale 5 la fiction Vanina Guarrasi – Un Vicequestore a Catania, dovete sapere che siamo già a conoscenza della data di uscita.

Il canale ha accolto questa nuova storia a partire da mercoledì 27 marzo 2024 e la messa in onda si conclude il 17 aprile. Le riprese si sono svolte in Sicilia, per la precisione proprio a Catania.

Cast, attori e personaggi

Come detto in apertura, il cast della fiction Vanina Guarrasi – Un Vicequestore a Catania è guidato da Giusy Buscemi, già vista ne Il Paradiso delle Signore e in Doc – Nelle Tue Mani.

Il ruolo da lei ricoperto è quello della protagonista che dà il nome alla serie. Al suo fianco, troviamo poi i seguenti attori con i rispettivi personaggi:

Orlando Cinque è il capo Tito Macchia

Giorgio Marchesi è il magistrato antimafia Paolo Malfitano

è il magistrato antimafia Claudio Castrogiovanni è l’ispettore capo Carmelo Spanò

è l’ispettore capo Paola Giannini è l’ispettrice Marta Bonazzoli

è l’ispettrice Giulio Della Monica è il sovrintendente Mimmo Nunnari

è il sovrintendente Danilo Arena è il giovane agente Salvatore Lo Faro

è il giovane agente Corrado Fortuna è il dottor Manfredi Monterreale

La fiction è una produzione Palomar, per la regia di Davide Marengo.

Quante puntate e durata degli episodi

Quante puntate conta la prima stagione della fiction Vanina Guarrasi – Un Vicequestore a Catania? La storia si dispiega nell’arco di quattro prime serate, che corrispondono ad altrettante puntate.

In queste quattro puntate, seguiamo la protagonista indagare su quattro casi di omicidio originali e imprevedibili.

Vanina Guarrasi streaming

In conclusione, andiamo ad affrontare un ultimo tema di grande interesse da parte degli spettatori: dove vedere in streaming Vanina Guarrasi – Un Vicequestore a Catania?

Trattandosi di una fiction di Mediaset, le puntate verrebbero caricate sulla piattaforma Mediaset Infinity dopo la messa in onda in TV su Canale 5.

Per accedere al catalogo non serve alcun abbonamento. Il servizio, infatti, è gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password, quando richiesto.

Ci sarà una seconda stagione per Vanina – Un Vicequestore a Catania?