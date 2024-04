Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 17 Aprile 2024

Partono le riprese di Costanza

Tra i nuovi titoli Rai per la prossima stagione televisiva c’è anche la fiction Costanza. Anche per i prossimi mesi sono i tanti i titoli in produzione che vedremo nel prime time di Rai Uno. Tra le novità previste c’è anche la nuova fiction che nasce dalla penna di Alessia Gazzola.

Un nome che gli appassionati della serialità italiana conoscono senz’altro. La Gazzola è infatti la scrittrice che ha dato vita al personaggio di Alice Allevi, il medico legale interpretato da Alessandra Mastronardi nella fiction L’allieva.

Per ben tre stagioni e un totale di 35 episodi l’attrice e Lino Guanciale hanno interpretato la storia scritta dall’autrice in una serie di romanzi. Adesso c’è un nuovo personaggio tratto dai suoi romanzi che sta per diventare realtà.

Al centro della nuova serie ci sarà Costanza Macallè, protagonista di ben tre romanzi scritti dalla Gazzola. Costanza è una dottoressa di 29 anni che, dopo aver vinto una borsa di studio, lascia la sua Sicilia per andare a vivere a Verona.

Nel suo viaggio verso una nuova vita ci sarà al suo fianco sua figlia di 3 anni. Ad attenderla invece nella città veneta c’è invece sua sorella, che vive lì da qualche anno. A interpretare il ruolo di Costanza nella nuova fiction Rai sarà Miriam Dalmazio.

Un volto che gli appassionati di serie tv conoscono senz’altro. Dopo qualche stagione al fianco di un’altra Costanza, la suora interpretata da Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti, la Dalmazio è ora tra le protagoniste di Studio Battaglia, che dovrebbe tornare per una terza stagione.

Al suo fianco in questa nuova avventura troveremo poi Marco Rossetti, attore che abbiamo di recente visto in Doc – nelle tue mani. Nel medical drama di Rai Uno l’attore interpreta il ruolo di Damiano Cesconi, medico che ritroveremo anche nella futura quarta stagione.

A maggio Rossetti è atteso anche sul set di un’altra serie Rai. Ci riferiamo a Un passo dal cielo, che tornerà per un’ottava annata con Giusy Buscemi.