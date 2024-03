Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 29 Marzo 2024

Un Passo dal Cielo

Al via Un passo dal cielo 8

Stanno per partire i lavori di produzione di Un passo dal cielo 8. Sono passati quasi 12 mesi dalla messa in onda della settima stagione della fiction campione di ascolti targata Lux Vide. Lo show, dopo aver perso il suo protagonista Terence Hill, che ha interpretato il ruolo di Pietro Thiene nelle prime tre stagioni, ha trovato in Daniele Liotti il personaggio principale per altre tre annate.

Nell’ultimo ciclo di episodi a prendere le redini della serie è stata Giusy Buscemi. L’attrice, attualmente protagonista anche della nuova fiction di Canale 5 Vanina, è ritornata nello show dopo qualche anno di assenza nei panni di Manuela Nappi, sorella del simpatico vice questore di San Candido Giovanni. Al suo fianco nella settima stagione abbiamo trovato la new entry Marco Rossetti.

L’attore, che in questa ultima stagione televisiva si è fatto notare per il successo Doc – nelle tue mani, interpreta il ruolo di Nathan, noto in paese come ‘l’uomo degli orsi’. I seguaci della fiction sanno perfettamente che, dopo diverse vicissitudini, tra quest’ultimo e Manuela sembra essere scoppiato l’amore.

A distanza di un anno dalla messa in onda dell’ultimo ciclo di episodi abbiamo finalmente qualche dettaglio in più su Un passo dal cielo 8. È stato infatti annunciato che le riprese della nuova stagione inizieranno il prossimo maggio. Confermati i due protagonisti principali della serie, che saranno ancora una volta proprio Buscemi e Rossetti.

Non ci sono ulteriori informazioni in merito al resto del cast e, al momento, non si conosce neanche una previsione di uscita delle nuove puntate. La Lux Vide, la società che produce la fiction, è perciò a lavoro su diversi fronti. Qualche giorno fa è stata infatti annunciata l’avvio della produzione di Sandokan, il reboot che vedrà Can Yaman nei panni della tigre di Mompracem.

Intanto è partita anche la scrittura delle nuove puntate di Doc, che tornerà con una quarta stagione ancora con Luca Argentero protagonista.