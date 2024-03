Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 28 Marzo 2024

Fiction Mediaset

Venerdì 29 marzo 2024 su Canale 5 alle 21.30 va in onda la prima puntata della nuova fiction Se Potessi Dirti Addio: tutte le anticipazioni sulla trama.

Trama di Se Potessi Dirti Addio

La trama della fiction Se Potessi Dirti Addio segue la storia di Elena, una neuropsichiatra che improvvisamente vede la propria vita stravolgersi improvvisamente quanto l’amato marito muore in un incidente.

Sola con le figlie, deve trovare il modo di ricominciare. Sembra riuscirci in qualche modo ma a distanza di un anno dopo il grave lutto, le cose per lei cambiano nuovamente.

Elena viene inaspettatamente ricatapultata in quel dolore, quando inizia a seguire Marcello, un paziente con amnesia che potrebbe essere in qualche modo collegato con la morte del marito.

Tra i due piano piano nasce una relazione intensa che li porta a dover lottare insieme per restituire a lui la sua vita e per scoprire la verità sulla morte di Lorenzo.

Anticipazioni sulla prima puntata di Se Potessi Dirti Addio del 29 marzo

Stando alle anticipazioni sulla trama della prima puntata, la vita della neuropsichiatra Elena Astolfi viene sconvolta da un incidente nel quale il marito Lorenzo rimane ucciso: è un lutto devastante per lei e le sue due bambine.

Dopo un anno Elena è pronta per riprendere il proprio lavoro in ospedale. Qui le viene assegnato in cura un misterioso ed ostile paziente, soprannominato “Paziente 13″.

L’uomo infatti ha perso la memoria e nessuno è stato in grado di capire chi sia o da dove venga. Durante lo studio del suo caso Elena scopre che è stato ritrovato il giorno dopo la morte del marito e poco distante dal luogo dell’incidente.

I due fatti potrebbero essere collegati. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla prima puntata di Se Potessi Dirti Addio, in onda il 29 marzo 2024.

Dove vedere in streaming la prima puntata

Essendo una fiction di Canale 5, gli interessati hanno la possibilità di vedere Se Potessi Dirti Addio anche grazie alla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda settimana dopo settimana, troveremo la prima stagione.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. Mediaset Infinity dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Se Potessi Dirti Addio vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.