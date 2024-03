SE POTESSI DIRTI ADDIO fiction quante puntate, trama e cast

Fiction e Soap Opera

Niccolo Maggesi | 28 Marzo 2024

Fiction Mediaset

Si chiama Se Potessi Dirti Addio la nuova fiction di Canale 5 con Gabriel Garko, che debutterà nella stagione televisiva 2023-2024 segnando il ritorno dell’attore piemontese alla recitazione.

Il progetto è nato da un’idea di Ricky Tognazzi e Simona Izzo, che dopo La vita promessa e Svegliati amore mio scrivono per la terza volta a quattro mani. La produzione è stata gestita da Jeki Production per Mediaset.

Le riprese si sono concluse a luglio. Ma vediamo meglio nel dettaglio quante puntate avrà Se Potessi Dirti Addio, chi sarà nel cast e di cosa parla la fiction secondo la trama ufficiale.

Quando va in onda Se Potessi Dirti Addio fiction

Cerchiamo subito di capire quando va in onda Se Potessi Dirti Addio, perché è stato presentata per i palinsesti 2023-2024 ma inizialmente senza una data di uscita precisa.

Possiamo confermarvi che la fiction debutta su Canale 5 venerdì 29 marzo 2024.

Anticipazioni puntate e trama

La trama di Se Potessi Dirti Addio è incentrata su un giallo che collega i due protagonisti, e nel corso delle puntate la fiction svelerà in che modo. Al centro della storia Marcello ed Elena. Il primo, vittima di un incidente, ha perduto la memoria. La seconda, invece, è la neuropsichiatra che cercherà di restituirgliela.

Al di là del lavoro Elena è impegnata anche nella ricerca del colpevole della morte di suo marito. E proprio questo mistero si rivelerà segretamente connesso alla vicenda di Marcello e ai suoi trascorsi prima che perdesse la memoria.

Sul personaggio di Marcello sappiamo qualcosa di più da Gabriel Garko, che in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni ha svelato:

Marcello è un personaggio particolare, è un artista, un pianista. Ho studiato piano e in alcune scene sono io che suono. O meglio, ci provo.

Qualche notizia in più sulla trama della fiction affiorerà verso la sua data di uscita e solo allora potremo anche conoscere le anticipazioni di tutte le puntate di Se Potessi Dirti Addio.

Prima puntata anticipazioni

Seconda puntata anticipazioni

Terza puntata anticipazioni

Quante puntate Se Potessi Dirti Addio fiction

Tutte le fonti sono concordi nel sostenere quante puntate avrà Se Potessi Dirti Addio: la fiction sarà composta da 3 puntate totali.

Per ciascuna di queste, qui sopra troverete il collegamento alle specifiche anticipazioni a una settimana circa dalla loro messa in onda.

Cast, attori e personaggi

Nel cast di Se Potessi Dirti Addio ci sono Gabriel Garko e Anna Safroncik, protagonisti della fiction. Se Garko interpreta Marcello, la Safroncik è invece Elena.

Accanto a loro troviamo anche la piccola Giulietta Rebeggiani che interpreta Anita, Manuela Zero nel ruolo di Vittoria, e Daniele Foresi.

Garko, nella solita intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ha parlato a lungo della pausa di sei anni che ha finito per prendersi dal piccolo schermo e dalla fiction, nell’attesa di ricevere una proposta importante per tornare a recitare.

“Era la proposta giusta al momento giusto”, ha detto. Ma ha anche sottolineato che:

“Avevo bisogno di quello stacco, l’ho voluto, l’ho cercato. In realtà volevo prendermi un paio di anni di pausa, ma poi è arrivato il Covid e i tempi si sono allungati”.

Riprese e dov’è stato girato

Dov’è stato girato Se Potessi Dirti Addio, e quando si sono svolte le riprese della fiction?

Le riprese sono ufficialmente cominciate il 17 aprile 2023 a Roma, dove si è battuto il primo ciak.

In tutto i lavori sono durati quattro mesi – con varie pause – e terminati a luglio dello stesso anno. Immediatamente, la troupe ha dato il via alle operazioni di montaggio per presentare il prodotto nell’imminente stagione televisiva.

Tra le location si può citare la costa laziale, dove si sono girate alcune scene sulla spiaggia, e il quartiere Coppedè nella Capitale. In generale, la troupe non si è spostata oltre i confini romani.

Streaming

Per lo streaming di Se Potessi Dirti Addio bisogna far riferimento a Mediaset Infinity, al suo sito o alle sue App per smart phone, smart TV e tablet. Questo perché la serie è prodotta per Mediaset e andrà in onda su Canale 5.

Contemporaneamente, gli utenti di Mediaset Infinity potranno seguirne la diretta streaming, oppure scegliere di vedere ciascuna puntata on demand dopo la loro prima visione.