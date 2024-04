Costanza fiction Rai: trama, quando inizia, cast e streaming

Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 18 Aprile 2024

Fiction Rai

Rai al lavoro su una fiction dal titolo Costanza, basata su alcuni romanzi dell’autrice de L’Allieva: trama, cast, quando inizia e streaming.

Costanza fiction news e trama

Rai ha in programma la realizzazione di una nuova fiction, che prende ispirazione dai romanzi di Alessia Gazzola. Se questo nome non vi è nuovo è perché stiamo parlando della scrittrice dalle cui opere ha preso vita L’Allieva.

L’autrice attualmente ha dedicato tre libri a Costanza, protagonista della storia, che dà anche il nome a questo progetto. Ma di cosa parla la fiction?

Una trama ufficiale non è ancora stata rilasciata, tuttavia dai romanzi sappiamo che la donna, ventinove anni, è una dottoressa siciliana, che ad un certo punto decide di lasciare la sua terra per trasferirsi a Verona.

Costanza non è sola: ha infatti una figlia di tre anni. Nella città dell’amore ha l’appoggio della sorella, che ha spostato la propria vita in Veneto già da qualche anno.

Restiamo in attesa di ulteriori informazioni, che siamo certi arriveranno nel corso dei prossimi mesi.

Quando inizia la fiction Costanza

Curiosi di sapere quando inizia la fiction Costanza su Rai 1? Purtroppo ad oggi non abbiamo ancora una risposta da darvi a tale quesito. Quello che possiamo dirvi è che le riprese sono iniziate a metà aprile.

Questo vuol dire che la fiction dovrebbe debuttare durante la stagione televisiva 2024/2025. In estate probabilmente scopriremo se si tratterà subito dell’autunno, oppure se invece dovremo attendere i primi mesi del nuovo anno.

Cast, attori e personaggi

Per guidare il cast della fiction Costanza è stata scelta Miriam Dalmazio, che molti di voi ricorderanno per i suoi ruoli in Che Dio Ci Aiuti e più di recente in Studio Battaglia.

L’attrice veste i panni della protagonista Costanza Macallè, anche lei dottoressa, esattamente come Alice Allevi de L’Allieva. A dividere le scene con lei, troviamo poi Marco Rossetti.

Per quanto riguarda il suo personaggio, non abbiamo ancora notizie certe. Quello che possiamo aggiungere è che i due attori hanno già recitato insieme in passato.

Rossetti ha preso parte a numerosi fiction, quali RIS Roma, Il Cacciatore e da ultimo Doc – Nelle Tue Mani con Luca Argentero. Il resto del cast non è ancor stato svelato, invece.

Quante puntate e durata degli episodi

Quante puntate conta la prima stagione della fiction Rai Costanza? Al momento non siamo ancora in grado di fornirvi una risposta. Ipoteticamente potremmo ritrovarci ad avere a che fare con un numero che oscilla tra le 4 e le 6 puntate.

Non sappiamo, poi, se magari ciascuna racchiuderà due episodi. Vi faremo sapere, anche per quanto riguarda la durata di ciascun appuntamento.

Costanza streaming

In conclusione, qualora vi steste domandando dove vedere in streaming la fiction Rai Costanza, sappiate che non troverete alcuna difficoltà.

Come avrete capito, infatti, abbiamo a che fare con una titolo originale Rai, di conseguenza sarà facilmente reperibile sulla piattaforma RaiPlay.

Il servizio è totalmente gratuito. Per potervi accedere non è richiesto alcun abbonamento, ma una semplice iscrizione, che vi garantirà di poter sfruttare l’intero catalogo, ricco di fiction, film e documentari.

Gli episodi dovrebbero approdare su RaiPlay dopo la messa in onda in TV, ma la prima puntata potrebbe essere eccezionalmente caricata nei giorni antecedenti al debutto.