La stagione 9 di Un passo del cielo si farà? Tentiamo di rispondere insieme alla domanda basandoci su ciò che ha rivelato il cast. Tutto sulle anticipazioni e la trama e di eventuali nuove puntate.

Un passo dal cielo 9 si farà? News

Quando ci sarà la nuova stagione di Un passo dal cielo? Molti fan, infatti, si domandano se la nona stagione si farà oppure no. Non abbiamo una risposta da darvi perché gli attori e la produzione non si sono ancora esposti.

Bisognerà vedere se la Rai sarà soddisfatta degli ascolti anche del precedente ciclo di episodi. Cosa accadrà non lo possiamo sapere con precisione e bisognerà attendere dichiarazioni ufficiali.

Mentre aspettiamo di conoscere il destino di Un passo dal cielo 9, se si farà, passiamo alla trama e non solo. Aggiorneremo questo contributo in caso di ulteriori news.

Quando va in onda?

Ma quando va in onda Un passo dal cielo 9? Nel momento in cui scriviamo questo articolo non abbiamo ancora ben chiara la programmazione. Si pensa che, nel caso in cui venisse rinnovata, il pubblico dovrebbe attendere almeno il 2027, magari a gennaio.

L’orario però sarebbe sempre quello delle 21:30 circa su Rai 1. Ora che sappiamo, più o meno, quando inizia passiamo alle anticipazioni.

Un passo dal cielo 9 trama

Per quanto riguarda le anticipazioni sulla trama, purtroppo, non abbiamo alcuna informazione perché le news in merito sono molto scarse.

Probabilmente manca ancora diverso tempo prima dell’eventuale messa in produzione delle nuove puntate. Di conseguenza, non risulta possibile delineare una sinossi precisa.

L’ottava stagione lascia gli spettatori con alcune questioni irrisolte e in sospeso. Ma non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornare questo contributo.

Cast attori e personaggi

Chi è il padre di Nathan in Un passo dal cielo? Questo ruolo è stato affidato a Raz Degan. Ma ora andiamo subito a vedere tutti gli altri attori principali della nona stagione della fiction Rai. La lista con i personaggi che fanno parte del cast:

Enrico Ianniello è Vincenzo Nappi

Giusy Buscemi è Manuela Nappi

Gianmarco Pozzoli è Huber Fabricetti

Serena Iansiti è Carolina Volpi

Marco Rossetti è Nathan Sartor

Raz Degan è Stephen Anderssen

Nel caso in cui dovessero apparire delle new entry aggiungeremo tutti i nomi degli attori in questione.

Un passo dal cielo 9 location

Dove è stato girato Un passo dal cielo 9? Nel momento in cui scriviamo questo articolo non sappiamo se la stagione si farà, di conseguenza non conosciamo ancora le location.

Tuttavia, nel caso in cui venisse dato il semaforo verde, le riprese potrebbero avvenire tra i meravigliosi panorami delle Dolomiti. Per la precisione San Vito di Cadore, il Faloria, il rifugio Cinque Torri, il Lago di Misurina e tanti altri ancora.

Andiamo ora a scoprire quante stagioni ci sono in Un passo dal cielo.

Puntate e streaming

Quante puntate ha Un passo dal cielo 9? In totale potrebbe avere 6 puntate come nelle precedenti stagioni. Ma ne sapremo meglio se si farà in futuro.

Se volete vedere in streaming gli episodi, inoltre, dovrete accedere alla piattaforma RaiPlay. Il servizio è gratuito, come sappiamo tutti, e per accedervi dovrete inserire una password e una mail valida.