Un Passo dal Cielo continua a confermarsi una certezza tra le fiction Rai, e le sue storie avranno anche un’ottava stagione, a breve in TV. Ecco tutto quello che già sappiamo, le anticipazioni sugli episodi, il cast e quando esce Un Passo dal Cielo 8.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo 8

La conferma della stagione 8 di Un Passo dal Cielo è arrivata via TV Sorrisi e Canzoni, dove Luca Bernabei, patron di Lux Vide, è stato intervistato nel marzo 2023. Il produttore ha annunciato che gli autori della Lux stavano infatti già lavorando alla nuova stagione, mentre la settima aspettava ancora di andare in onda.

Alla fase di scrittura è seguita la battuta del primo ciak, risalente ormai alla scorsa primavera. Ma quali sono le anticipazioni sui prossimi episodi di Un Passo dal Cielo e della sua stagione 8?

Tutti i nuovi personaggi che hanno allargato la famiglia della fiction nella settima stagione riprenderanno la loro parte anche nella prossima. Innanzitutto, dunque, rivedremo Manuela che, tornata ormai in pianta stabile a San Vito di Cadore, vivrà nuove avventure in coppia con il fratello Vincenzo.

Questi attraversa un’ulteriore fase della sua vita sentimentale, dopo le scelte compiute nel finale della stagione 7, e comunque deve sempre gestire l’altalenante presenza della ex Eva, madre della loro figlia Mela.

Non mancherà di portare allegria e scompiglio il solito Huber, preso anch’egli dalla difficile crescita della figlia adolescente. E poi ci sarà ancora Nathan, con i suoi segreti da svelare e un rinnovato coinvolgimento nelle vicende principali. Vi lasciamo ora le anticipazioni settimanali:

Cast, attori e personaggi

Come abbiamo già in parte svelato qui sopra, sappiamo che nel cast di Un Passo dal Cielo 8 riprendono i loro ruoli tutti gli attori visti nella stagione precedente, pronti a tornare con i loro personaggi. Ecco l’elenco di coloro che tornano:

Giusy Buscemi è Manuela Nappi

è Manuela Nappi Enrico Ianniello è Vincenzo Nappi

è Vincenzo Nappi Gianmarco Pozzoli è Huber Fabricetti

è Huber Fabricetti Marco Rossetti è Nathan

Nei nuovi episodi della fiction sono previste incursioni di guest star com’è stato per la precedente e com’è ormai invalso per tutte le serie prodotte da Lux Vide. Citiamo in particolar modo Nino Frassica e Raz Degan. Al cast dell’ottava stagione si sono poi aggiunti Cecilia Bertozzi, Alice Arcuri e Alberto Malanchino.

Si sottolinea che, come è accaduto nella settima stagione, anche l’ottava è diretta da Enrico Ianniello che sul set ha avuto dunque il duplice ruolo di regista e attore.

Quando esce Un Passo dal Cielo 8

Per quanto riguarda, infine, quando esce Un Passo dal Cielo 8, abbiamo tutte le informazioni da darvi. Lux Vide ci ha abituato ad aspettarci le sue serie di punta, siano esse Don Matteo o Che Dio ci aiuti o appunto Un Passo dal Cielo, a un ritmo biennale. Effettivamente la stagione 8 dell’amata fiction approda in TV nel 2025. La data di uscita è stata fissata al 9 gennaio. Le riprese sono partite a maggio 2024 e sono proseguite nel corso dell’estate.