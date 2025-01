Giovedì 9 gennaio 2025 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la prima puntata della stagione 8 della fiction Un Passo dal Cielo: tutte le anticipazioni sulla trama.

Un Passo dal Cielo 8 trama

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della prima puntata di Un Passo dal Cielo 8, in onda il 9 gennaio 2025, vediamo velocemente cosa possiamo aspettarci dal nuovo capitolo.

A San Vito di Cadore arriva Stephen Anderssen, un ricercatore affascinante, idealista e carico di mistero. Insieme alla sua squadra si stabilisce alle pendici di un ghiacciaio con l’obiettivo di salvarlo.

Questo esperimento affascina Manuela e sarà lei a scoprire che la fragilità di quell’imponente ghiacciaio nasconde invece un segreto. Nella squadra di Stephen c’è anche Anna, una ragazza dal passato molto simile a quello di Nathan.

Il loro incontro metterà quindi in crisi l’uomo degli orsi, che si troverà tra due personalità completamente differenti: Anna, così simile a lui, e Manuela, che ha rivoluzionato il suo mondo.

Rivoluzionata sarà anche la famiglia di Vincenzo. Lui e Carolina verranno infatti messi duramente alla prova. Infine, la vita del vicequestore sarà stravolta da un evento inaspettato e diverso.

Anticipazioni sulla prima puntata di Un Passo dal Cielo 8 del 9 gennaio

Stando alle anticipazioni sulla trama della prima puntata di Un Passo dal Cielo 8, nei due episodi iniziali intitolati L’Uomo dei Ghiacci parte 1 e parte 2, il corpo di Sara Fontolan, ex ricercatrice della Origin GeoEngineering, viene ritrovato nei pressi di San Vito.

Si scatena, così, un’indagine che punta su Stephen Anderssen, fondatore dell’azienda. Nel frattempo, Manuela e Nathan si interrogano sui loro sentimenti reciproci, cercando di comprendere cosa significhi davvero il loro legame.

In tutto ciò, Nino, lo zio pasticcione di Carolina, cerca di portare leggerezza in un momento difficile, mentre Manuela svela a Nathan una verità sconvolgente.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla prima puntata della fiction con Giusy Buscemi, in onda il 9 gennaio 2025.

Dove vedere in streaming la prima puntata

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Un Passo dal Cielo 8 anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo le stagioni precedenti e piano piano sarà caricata anche questa.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Un Passo dal Cielo 8 vengono rese disponibili in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. Solo i primi due episodi sono eccezionalmente già disponibili.