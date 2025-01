Un passo dal cielo 8, intervista a Enrico Ianniello e Gianmarco Pozzoli

Protagonisti storici sin dalla prima stagione, Enrico Ianniello e Gianmaco Pozzoli raccontano le principali novità di Un passo dal cielo 8. La fiction prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction tornerà il prossimo giovedì 9 gennaio a quasi due anni dalla precedente annata.

La nuova stagione, in sei prime serate, sarà particolarmente impegnativa per i personaggi di Vincenzo e Huber. Il vicequestore sarà messo a dura prova a causa di un avvenimento che sconvolgerà per sempre la sua quotidianità. Al suo fianco, in questo nuovo mondo, ci saranno proprio il suo fidato amico e collega e l’amata Carolina (Serena Iansiti), chiamati a sostenerlo nel momento più buio della sua vita.

“Quello che posso anticipare è che un evento che non succede normalmente nella vita di una persona – rivela Ianniello – una cosa talmente grossa che lo costringe a rifare i conti da zero con tutto quello che intorno“. La puntata di esordio di Un passo dal cielo 8 sarà arricchita da una guest star speciale. Nino Frassica irromperà nella serie nei panni di Nino, un simpatico direttore di un circo il cui universo si scontrerà con quello di Vincenzo e dei suoi cari.

Ciak Generation ha incontrato i due attori qualche giorno prima del debutto della nuova stagione della fiction Rai. Ecco quello che hanno raccontato.