Al via Un passo dal cielo 8: abbiamo intervistato i protagonisti Giusy Buscemi, Marco Rossetti e la new entry Raz Degan

Un passo dal cielo 8, le interviste

Mancano pochi giorni al debutto di Un passo dal cielo 8. La serie, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, torna con sei puntate inedite in prima serata dal prossimo giovedì 9 gennaio. I nuovi episodi ci faranno immergere nuovamente nei meravigliosi paesaggi che circondano San Vito di Cadore, la cittadina che fa da sfondo alle avventure dei protagonisti.

In questa nuova annata ritroveremo Manuela (interpretata da Giusy Buscemi), ormai divenuta ispettrice. Ancora una volta la sorella di Vincenzo sarà chiamata a risolvere nuovi casi avvalendosi della prossemica, abilità che si rivela essere una risorsa sempre più essenziale per la squadra. Al suo fianco ci sarà ancora una volta Nathan (Marco Rossetti), l’uomo cresciuto nei boschi con una storia piena di ombre e pochi ricordi del suo passato. “L’uomo degli orsi” sta pian piano imparando ad abbattere il muro della diffidenza che pone tra sé e gli altri uomini e l’ispettrice Nappi ha un ruolo fondamentale in questa fase di cambiamento.

Abbiamo lasciato Nathan sul capanno di Manuela vista Cinque Torri in cui i due si scambiano una silenziosa promessa d’amore. Come evolverà il loro rapporto? Nathan riuscirà finalmente a lasciarsi andare o continuerà a pensare di non aver bisogno di nessuno per sopravvivere?

Tra i nuovi ingressi di Un passo dal cielo 8 troviamo poi Raz Degan. Suo il ruolo di Stephen Anderssen, un ricercatore che arriva a San Vito di Cadore con la sua squadra con l’obiettivo di impedire lo scioglimento di un ghiacciaio. Stephen nasconde però un segreto che sembra collegarlo proprio a Nathan.

L’ottava annata aprirà l’occhio del telespettatore sulla tematica dei cambiamenti climatici, problema di assoluta attualità che merita un’attenzione sempre più importante.

A pochi giorni dal debutto della nuova stagione Ciak Generation ha intervistato i protagonisti Giuscy Buscemi e Marco Rossetti e il nuovo ingresso Raz Degan. Ecco quello che ci hanno raccontato.