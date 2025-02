Giovedì 20 febbraio 2025 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la sesta ed ultima puntata della stagione 8 della fiction Un Passo dal Cielo: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della sesta ed ultima puntata di Un Passo dal Cielo 8, in onda il 20 febbraio 2025, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

La sparizione di Michele, un bambino di cinque anni, interrompe il matrimonio di sua madre Rosa e del patrigno Mario.

Il rapitore potrebbe essere Lucio, ex militare, nonché padre biologico del bambino e grande amore di Rosa. L’uomo, presunto morto in Siria anni prima, è riuscito a tornare a casa, intenzionato a riprendersi la sua famiglia.

Anticipazioni sulla sesta ed ultima puntata di Un Passo dal Cielo 8 del 20 febbraio

Sicuramente sarete curiosi di scoprire cosa accadrà nella sesta ed ultima puntata di Un Passo dal Cielo 8, tuttavia ad oggi non sono ancora state rese disponibili le anticipazioni.

Come avrete letto, infatti, la fiction si prende una pausa e la puntata conclusiva andrà in onda giovedì 20 febbraio. Questo piccolo stop è dovuto al fatto che la prossima settimana comincerà Sanremo, che occuperà le serate dal martedì al sabato.

Non appena usciranno maggiori informazioni sulla trama dei due episodi finali, qui troverete tutti gli aggiornamenti.

Dove vedere in streaming la sesta ed ultima puntata

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Un Passo dal Cielo 8 anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo le stagioni precedenti e piano piano sarà caricata anche questa.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Un Passo dal Cielo 8 vengono rese disponibili in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. Attualmente sono disponibili in primi otto episodi.